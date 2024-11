Por Pablo Fernández Pérez |

Normalmente, 'Gran Hermano' es un formato en el que se implican muchos sentimientos y emociones, de tal forma que las personas que intervienen en él suelen tener mucha visceralidad a la hora de relacionarse entre sí. Pero, aun así, lo que ocurrió en el pasado programa fue insólito, ya que Jorge Javier Vázquez tuvo que separar a dos madres de las concursantes del reality.

Disputa de 'Gran Hermano'

La gala del programa de Telecinco se desarrollaba como se esperaba cuando, de pronto,. Todo empezó cuando María José Galera , madre de Laura , echó en cara a la madre de Violeta que su hija había insultado a Laura., y añadía un reproche más:, a lo que Galera respondía:

En ese momento, la madre de Violeta se ponía de pie, subiendo así el tono de la discusión y diciendo: "Ponte de pie, ponte, ponte". "No me voy a poner a tu altura chica, no merece la pena", contestaba Galera. La madre de Violeta continuó atacando con la mención de los seguidores de Laura Galera hacia una persona que "está ahora en temas judiciales". Y fue ahí cuando, ambas, empezaron a meterse en los temas personales de la otra aludiendo a parejas y a los padres de sus hijas. "No entremos ahí", señalaba Galera, teniendo a la otra madre cada vez más cerca.

La mediación de Jorge Javier Vázquez

Ante el comportamiento de las madres, Jorge Javier Vázquez agarró del brazo a la madre de Violeta y la alejó de María José Galera para evitar que el enfrentamiento fuese a más. "No entremos. Vamos a centrarnos en 'Gran Hermano', en las concursantes que están dentro", decía el presentador, concluyendo y cerrando una disputa que no ha pasado desapercibida para los espectadores del reality.