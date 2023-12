Jorge Javier Vázquez confirma que presentará 'Supervivientes 2024' y opina sobre Marta Flich en 'GH VIP 8'

Por Daniel Parra |

Después de muchos rumores sobre el regreso o no de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, ha sido el propio presentador el que ha disipado las dudas: Vázquez ha confirmado que estará al frente de 'Supervivientes 2024'. "Cuando me reunieron tras la cancelación de 'Cuentos chinos' ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican".

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

Ha sido en una entrevista realizada por Lecturas, revista para la que el expresentador de ' Sálvame ' escribe su blog habitualmente. En ella,, por lo que, año en el que sustituyó a Jesús Vázquez

En dicha entrevista, Jorge Javier Vázquez analiza con perspectiva los motivos por los que cree que 'Cuentos chinos' no funcionó: "Creo que nos equivocamos en el diseño del programa, fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error, porque eso es lo que hace 'El hormiguero', que lleva 20 años trabajándoselo. Pecamos de pueriles a la hora de pensar que íbamos a conseguir invitados. Esa fue una de las cosas que nos lastró". El presentador dice que el programa "tenía pocos números para salir bien" y que no tuvieron tiempo para reaccionar, pero que no le afectó demasiado.

Su opinión sobre Marta Flich

Vázquez también se refirió a su predecesora en 'GH VIP', Marta Flich. El presentador aseguró que ha seguido el reality y que Flich ha tenido titulares de la prensa más amables que los que él tuvo: "Me recuerda mucho a cuando yo cogí el relevo a Mercedes Milá. No hay más que coger los titulares que tuve yo y ves los de Marta Flich y son mucho menos escandalosos. Siempre que hay un cambio de presentador suceden estas cosas". Vázquez recordó "la de palos" que se llevó por sustituir a Milá al frente de 'Gran Hermano'.