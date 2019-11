Jorge Javier Vázquez relata sus inicios con el alcohol volviendo a casa "solo, desamparado y borracho"

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado al relatar cómo comenzó a consumir alcohol desde su blog de Lecturas. El popular presentador ha explicado que empezó a beber gin-tonics para vencer la vergüenza en los bares de ambiente gay: "Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo".

Jorge Javier se ha sincerado en su blog

Las copas se sucedían a lo largo de la noche, porque según Jorge era "inasequible al desaliento" y siempre esperaba que la velada mejorase, creyendo que llegaría alguna sorpresa en el último momento. Al final, el conductor de 'GH VIP 7' bebía "por aburrimiento, porque no me gustaba la música, porque no encontraba con quién ligar o porque el que me gustaba pasaba de mí".

La esperada sorpresa nunca llegaba, pero el presentador seguía saliendo y bebiendo, para acabar volviendo a casa "solo, desamparado y borracho". Durante todos esos años, donde los éxitos profesionales se celebraban en fiestas que duraban hasta el amanecer, Jorge Javier reconoce que utilizó el alcohol "como ansiolítico". Pero su gran quebradero de cabeza era el saber que existían numerosos testimonios gráficos que acreditaban las noches de desenfreno: "La gente se fotografiaba delante de mí como si fuera un animal de una especie en extinción".

Mañanas de remordimientos

En las "mañanas de remordimientos", como las llama el presentador de 'Supervivientes', siempre recibía fotografías delicadas, en las que aparecía durmiendo en el sofá de alguna discoteca. Jorge Javier sabe que pretendían avergonzarle con esas instantáneas, pero para él, los únicos que deberían sentir vergüenza son "esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme". Quien sufre también por la existencia de esas imágenes es su madre, que le ha pedido que deje el alcohol: "Ay, Jorge, es que yo no quiero que bebas para que no se rían de ti".