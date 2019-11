Jorge Javier Vázquez será operado el 3 de diciembre, pero volverá a 'GH VIP 7' para la final

Jorge Javier Vázquez tendrá que dejar la televisión para operarse el 3 de diciembre por un estrechamiento de uno de los "stent" que le colocaron tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo. Según informa El País, el catalán estará dos semanas en casa recuperándose pero está previsto que vuelva para presentar la gran final de 'GH VIP 7' el 19 de diciembre.

Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP 7'

"Al principio sentí ansiedad cuando me dieron la noticia de que tenía que volver a pasar por el quirófano. No me lo esperaba y, cuando me lo dijeron, pensé que no quería volver a pasar por un mes de inactividad y de sentirme como un viejo. Pero esta intervención no tiene nada que ver con la anterior, es mucho más leve", ha explicado Jorge Javier al citado medio. Este jueves 28 de noviembre, el presentador se despedirá del público por unas semanas. Aún se desconoce quién será el su sustituto, aunque todo apunta que será Jordi González.

El catalán conocía el día de su operación desde su última revisión médica, pero habría preferido no desvelarla, aunque el 29 de octubre sí confirmó que tendría que ser intervenido de nuevo. Lo hizo a través de su perfil oficial de Instagram, acompañado de una fotografía en la que se podía ver su brazo con una vía: "Después de una prueba muy esperada, me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre".

El momento del ictus

El pasado mes de marzo, Jorge Javier Vázquez era el encargado de presentar 'GH Dúo' y, de pronto, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Esperaba que se le pasar, pero, al no ser así, acudió al hospital el 16 de marzo, por lo que ser intervenido de urgencia. El catalán confesó más tarde que había sufrido un ictus y que "las consecuencias podrían haber sido trágicas".