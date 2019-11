La pullita de Jorge Javier Vázquez al Multicine de Antena 3: "Son películas cutres"

Jorge Javier Vázquez es de sobra conocido por no tener pelos en la lengua y no callarse ni una. Pues bien, el presentador de 'Gran Hermano VIP' volvió a aludir a la programación de Antena 3 y no para hablar bien sobre alguna de las películas, series o programas, todo lo contrario. El conductor de 'GH VIP' aprovechó uno de los comentarios que realizó Adara Molinero en el confesionario de la casa de Guadalix de la Sierra para criticar la oferta de la principal cadena rival de Telecinco cada fin de semana.

Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'

Hugo Castejón se convirtió en el último expulsado de 'GH VIP 7', tras su salida del reality Adara acudió al confesionario y se sinceró con Jorge Javier respecto a como se sentía después de la expulsión de su excompañero: "Me siento aliviada, porque no voy a recibir ese acoso continuo, esas provocaciones". La madrileña trató de buscar una situación parecida para que el tertuliano ponerse en su piel: "Parece que he estado viviendo la película de los domingos, esas en las que el protagonista era bueno y, al final, acaba siendo malo".

El presentador de televisión interrumpió a la concursante un instante para recalcar que esos ejemplares de películas "los ponía otra cadena", dejando claro que Adara se estaba refiriendo al contenedor cinematográfico "Multicine" que Antena 3 ofrece cada sábado y domingo por la tarde. Vázquez no quiso desaprovechar la oportunidad y dejó claro cuál es la oferta que él ve cada fin de semana. "Yo veo 'Viva la vida'" exclamó el conductor, haciendo así referencia que al programa presentado por Emma García en Telecinco de la mano de Cuarzo.

Jorge Javier Vázquez, el único que se atreve

Después de confirmar que se refería a las cintas de Antena 3, Jorge Javier se mostró claro y contundente a la hora de calificarlo como: "películas cutres". De hecho ha sido de los pocos presentadores de Mediaset España que desde hace años no tiene ningún reparo en criticar abiertamente los movimientos o productos que ofrece la cadena rival. Es más, quedó más que demostrado hace unos meses cuando el presentador de 'Sálvame' lanzó durante el programa, un dardo envenenado contra la cadena rival: "¿Tú pones otra cadena y qué hay? Es como en un acuario, gente moviéndose... Grabado, todo grabado".