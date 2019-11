Belén Esteban destapa una anécdota sexual de Jorge Javier Vázquez y provoca la risa de plató

Los piques entre los colaboradores de 'Sálvame' son habituales, pero a Jorge Javier Vázquez esta vez le ha salido mal la jugada con Belén Esteban, ya que al ver que el presentador quería ponerla en una situación comprometida, esta se ha lanzado a contar una anécdota bastante graciosa que le pasó mientras estaba manteniendo relaciones sexuales. "Se lió con un señor y mientras estaban ya saben cómo... Le dio una bajada de azúcar al otro y le vio cómo se ponían los ojos en blanco", destapó la ganadora de 'GH VIP 3'.

Jorge Javier Vázquez no aguanta la risa tras escuchar su anécdota

"No me tires de la lengua porque me conoces, ahora se va a enterar el presentador" avisó la colaboradora antes de contar la anécdota de Jorge Javier. El catalán no paraba de reírse mientras su compañera contaba lo que le ocurrió. La de Paracuellos explicó que un minuto antes de entrar a una entrevista en 'Sábado deluxe' estaba muy nerviosa y fue entonces cuando su amigo le hizo esta confesión.

Todos los colaboradores, incluido el presentador, se reían ante las palabras de Belén y Jorge hizo gala una vez más del gran sentido del humor que tiene. "Me pidió un refresco de cola", confesó el catalán para zanjar el asunto. Minutos después, Jorge se la devolvió a su amiga por la opinión de la ex gran hermana sobre el concurso de Mila Ximénez.

Belén Esteban sobre Mila Ximénez

Mila Ximénez está nominada esta semana con Adara y Antonio David y Belén Esteban, sorprendentemente, está pidiendo la expulsión de su compañera y amiga, algo que le recriminó Jorge Javier. El presentador intentó picarla preguntándole si ha superado su paso por 'GH VIP' y la colaboradora pidió igualdad para todos los trabajadores de 'Sálvame' que han entrado en realities.