Jorge Javier Vázquez carga contra Luca Onestini y revela lo duro que era trabajar con él en 'GH VIP 7'

La última aparición de Luca Onestini en Telecinco fue de todo menos relajada. El que fuese representante de Gianmarco Onestini en el plató de 'GH VIP' fue uno de los protagonistas de la última gala y es que este no dudó en enfrentarse frontalmente contra Jorge Javier Vázquez por el tipo de entrevista que le realizó a su amigo. Ante la insistencia del presentador al recién expulsado para que confesase sus verdaderos sentimientos por Adara Molinero, Luca no dudó en meterse y defender a su amigo: "No entiendo por qué tiene que decirlo delante de todo el mundo (...) no me lo podéis machacar así, no me gusta verlo así". El chico además tachó la entrevista de Vázquez de "interrogatorio policial", algo que indudablemente no gustó nada al presentador.

Luca Onestini y Jorge Javier Vázquez

El catalán ha dedicado parte de su último blog en Lecturas a analizar la situación y a dejar claro que no era nada sencillo trabajar con Luca. "Con un poco de suerte no tendremos que volver a verlo", reflexiona el presentador, calificando su desencuentro en pleno directo como "desafortunado y demasiado agresivo". Pero este no se queda aquí, y es que explica que el equipo que tuvo que trabajar detrás de cámaras con él tampoco estaba nada cómodo con su actitud ya que este se creía una verdadera estrella televisiva. Es por ello, que Vázquez se muestra completamente satisfecho de poder perder de vista al hasta ahora defensor de Gianmarco en galas y debates.

Pone en duda a Gianmarco

Pero en el texto, Jorge Javier Vázquez habla de mucho más y es que reflexiona con la actitud que tuvo Gianmarco en pleno directo. Este reconoce que ahora sí pone en duda que el italiano esté realmente enamorado de Adara Molinero ya que no entiende que en pleno directo no confesase abiertamente que la quiere, ya que lo tenía todo a favor: sabía perfectamente que ella estaba prácticamente libre y que toda la audiencia conocía la relación. El presentador está convencido que alguien de su edad hubiese reaccionado de una forma más directa, sincera y honesta; este cree que si realmente hubiese un amor real, "en caliente" hubiese confesado sus sentimientos.

Pese a ello, Vázquez sí se cree lo que vivieron ellos. Tal y como reflexiona en esta entrada de su blog personal, cree que las horas de confidencias, caricias, erecciones y arrumacos en la cama son peores que una infidelidad carnal, el catalán considera esto mucho más "dañino". Por ello sí cree la declaración de Molinero al chico. Ahora solo resta esperar a que el italiano termine respondiendo a Vázquez y a que la chica, una vez sea expulsada del reality, también responda a la que sin duda es la relación más comentada (positivamente y negativamente) de la presente edición de 'GH VIP'.