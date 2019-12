Jorge Javier Vázquez relata su momento más duro de estas Navidades: "He cenado solo en Nochebuena"

Jorge Javier Vázquez se está dando cuenta de lo duro que es ser influencer y así lo ha contado en su nueva entrada de su blog en Lecturas, asegurando que tiene muchas cosas que contar, pero "lo malo es que no todo lo que tengo que contar es bueno". El presentador está de vacaciones navideñas en la playa y ha relatado cómo ha sido este viaje en unas fechas entre las que ha pillado la Nochebuena.

Jorge Javier Vázquez

Y aunque fuesen fechas tan señalas, Jorge Javier ha querido estar solo por tres motivos principales que no ha dudado en hacer públicos: "He querido viajar solo por tres razones. Porque necesitaba ordenar mi cabeza después de un año movidito, porque debía evitar cualquier distracción ya que tenía que ponerme a fondo con mi nueva función y porque quería estar conmigo a ver qué tal me llevaba".

Un vez aclarado, cuenta cómo ha sido su día a día: "Durante el día paso el tiempo entre el agua de la playa y la hamaca, intercalando algún que otro paseo por la arena para seguir ejercitando mis músculos. Y así no hay quien haga carrera". Acto seguido, comienza a recordar Vázquez antes de contar cómo vivió la noche del 24 de diciembre: "Yo me reservaba para la cena de Nochebuena del hotel. 'Ahí sí que me luciré', pensaba con optimismo. Pero cuando me enteré de que había que ir todo vestidito de blanco –¡Ay!, los dichosos 'dress code'–, empecé a mosquearme".

Mesa para uno

"Lo que más se me ha hecho bola hasta la fecha ha sido ir a cenar solo en Nochebuena. La gente no se lo cree, pero yo soy tímido. Muy tímido. En la tele y en el teatro no, pero fuera de mi espacio laboral soy de los que se ponen rojo a las primeras de cambio". De este modo, "cuando me vi con mis pantaloncitos y mi polo blanco yendo a cenar me moría de la vergüenza. Porque empecé a pensar que le daría penita a alguno de los huéspedes del hotel, que me invitaría a cenar con su familia para no estar en soledad y a las malas desconocía si tendría fuerza para negarme".

"Con lo cual a lo mejor pasaba tan señalada noche cenando con desconocidos, intentando ser agradable y maldiciendo el día y hora que decidí emprender este viaje", y eso es lo que le atemorizaba al presentador, solo que todavía habría una sorpresa más para Vázquez: "No fue así, pero tengo que decir que al llegar al lugar no había mesa preparada para mí. Tuvieron que habilitar una deprisa y corriendo. No me extrañó. Era la única persona que iba a cenar sola". Vivido esto, ya ha demostrado el presentador que tiene una anécdota más que contar.