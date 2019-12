Jorge Javier Vázquez, en tratamiento contra una depresión: "Toqué fondo y la medicación me da tranquilidad"

Jorge Javier Vázquez siempre suele mostrar su lado más alegre y divertido en televisión. Sin embargo, lleva una temporada en la que no está pasando por su mejor momento desde que en marzo de 2019 sufrió un ictus. Aunque se recuperó y volvió al trabajo, en octubre anunció que volvería a ser operado, concretamente el 3 de diciembre, y ahora ha concedido su primera entrevista tras esta última intervención.

Jorge Javier Vázquez, a las puertas del hospital

El presentador ha contado a la revista Lecturas que cayó en un pozo emocional después de sufrir el ictus y ha confesado estar recibiendo ayuda para salir de la depresión que le ha provocado la enfermedad. Vázquez se abre emocionalmente y define 2019 como "un año muy duro" en el que "en verano, toqué fondo". Por esta razón, comenzó a hacer terapia con profesionales, los cuales le recetaron "una pastilla de antidepresivos al día". Y, además, revela: "También tomo medicación para dormir".

Con este tratamiento, Jorge Javier comienza a levantar cabeza y a sentirse como hace un año, cuando confesó que estaba viviendo uno de sus mejores momentos. "La medicación me aporta estabilidad, tranquilidad. Me encuentro otra vez en un proceso de renacimiento". Además, el presentador ya ha hablado muchas veces del amor que siente hacia su familia, por lo que también ha querido contar cómo estos lo están viviendo: "Se preocuparon. Creo que tienen la idea de que la medicación es perder la noción de la realidad".

Así fue la operación

La operación del 3 de diciembre fue diferente a la primera intervención: "Me operaron a través de la ingle. Me tenían que colocar solo un 'stent', pero me tuvieron que colocar uno más y ahora tengo cuatro en la cabeza", confiesa Vázquez, añadiendo que justo antes de entrar en quirófano pensó en hacer un testamento teniendo en cuenta a su expareja Paco, una persona muy importante para él: "Lo que yo he sentido por Paco no lo he sentido por nadie. Quería incluirle porque forma parte de mi familia", confiesa en la entrevista.