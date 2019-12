La necesaria reflexión de Jorge Javier Vázquez sobre la depresión: "Benditos psicólogos"

Jorge Javier Vázquez confesó que comenzó a sufrir depresión después de superar un ictus en marzo de 2019. El presentador de 'GH VIP 7' explicó que en verano su estado anímico no atravesaba su mejor momento: "Toqué fondo", contó en una entrevista concedida a la revista Lecturas. En ella, también explicó que estaba tomando antidepresivos como parte del tratamiento para superar esta enfermedad.

Jorge Javier Vázquez presentando 'GH VIP 7'

El presentador ha querido reivindicar la importancia de preocuparse por la salud mental en su blog. Porque fueron muchos los que mandaron mensajes de apoyo a Jorge Javier y le agradecieron que hablara abiertamente sobre la enfermedad, ya que otros no se atreven a dar el paso de contarlo en público: "La de gente que me ha escrito –alguna de ella muy conocida– confesando que también toma antidepresivos pero que no se lo cuenta a nadie".

Vázquez reflexiona sobre el tabú que sigue existiendo a la hora de hablar de salud mental: "¿Por qué esta resistencia a confesar que somos humanos?". Además, ha defendido la importancia de recurrir a profesionales para superar una enfermedad de este tipo. El presentador de 'Sálvame' ha explicado que acudir al psicólogo le resulta de gran ayuda, además del tratamiento médico que sigue: "Bendita química, pero también benditos psicólogos".

La importancia de ir al psicólogo

Jorge Javier ha contado que hace terapia desde que tenía 27 años: "Para enfrentarme a mi homosexualidad, luego a mi trabajo y después a mi vida en general". El presentador ha manifestado que cree que el lugar perfecto para "desahogarme sin que me juzguen" y siente lástima por aquellos que son reticentes a ir al psicólogo cuando lo necesitan: "Qué equivocados están y qué pena me produce que puedan llegar a sentirse mal por ese motivo".