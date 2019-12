Jorge Javier Vázquez, nervioso por presentar la final de 'GH VIP 7': "Esta edición para mí será inolvidable"

Jorge Javier Vázquez se despidió de 'GH VIP 7' en la gala del jueves 28 de noviembre para pasar por quirófano una vez más: "No estaré en las próximas semanas, me tienen que operar, pero ojalá pueda estar con vosotros en la final", informaba a las participantes del reality. Desde ese momento Carlos Sobera ha sido el encargado de conducir los programas de 'GH VIP 7: límite 48 horas' y Jordi González los debates y las galas.

Jorje Javier Vázquez entrevistando en 'GH VIP 7'

Tras el ictus que sufrió, los médicos ya le advirtieron que quizás tuviera que someterse a otra operación más adelante y así ha sido. La intervención tuvo lugar el 3 diciembre y todo fue muy bien. En estas semanas, el presentador ha ido recuperándose y aunque todo apuntaba que no le daría tiempo a presentar la gala final de 'GH VIP 7', volverá justo a tiempo para ello.

En su última entrevista para la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez ha admitido que esta nervioso por volver: "Tengo muchísimas ganas de reencontrarme con mis compañeros, volver a ese plató que me ha dado tantísimas alegrías y despedir una edición que para mí será inolvidable por muchos motivos", admitía.

Efectivamente, ha sido el primer fan de esta edición, pues ha vivido intensamente la historia de Adara dentro y fuera de la casa, ayudó a Alba Carrillo en su peor momento del concurso echándole una bronca, algo que ella ha admitido en varias ocasiones, y Mila Ximénez es una de sus mejores amigas y compañera de 'Sálvame'.

La preocupación de Mila Ximénez

Cuando Ximénez se enteró de la nueva operación de su amigo no pudo evitar las lágrimas: "Mila, te quiero tranquilizar, no te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuándo nos veremos, pero tranquila", le intentó calmar esa noche. La finalista de 'GH VIP 7' tiene un deseo para la final y no es el maletín, quiere que Jorge Javier Vázquez presente la última gala de la edición.

En el debate del 15 de diciembre, Jordi Gonzalez, presentador actual de las galas, se despidió de las concursantes, lo que dio esperanzas a la colaboradora de volver a ver a su compañero de 'Sálvame' presentando la final: "Quede en el puesto que quede, quiero que esté Jorge", confesaba Ximénez.