La emotiva despedida del Súper en la final de 'GH VIP 7', con el futuro del formato en el aire

La noche del jueves 19 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró su gran final con Mila Ximénez como tercera finalista, lo que dejaba a Alba Carrillo y Adara Molinero en un duelo final. Ambas concursantes fueron las últimas en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, momento en el cual, como es habitual, el Súper apagó todas las luces mientras lanzaba un emotivo mensaje sobre el reality, quien no estaba pasando por su mejor momento a raíz de la "huida" de marcas por el caso Carlota.

Las luces de 'GH VIP 7' se apagan en la gala final

La conocida voz del programa quiso destacar la labor de los más de doscientos profesionales que intervienen en el desarrollo del reality, antes de destacar la importancia de la audiencia mientras se apagaban las luces de la casa. "'Gran hermano' no podría existir sin vosotros, los que nos veis desde vuestras casas. Millones de personas que nos habéis iluminado incondicionalmente, día tras día, que no habéis faltado a ninguna cita y mira que es difícil no perderse ninguna", declaró el Súper.

Mientras se recorrían las estancias de la casa de Guadalix de la Sierra y se iban apagando las luces, el Súper prosiguió su discurso señalando el hecho de que "la luz de vuestros televisores, como estrellas en la noche, nos han iluminado hasta lo más alto". "Nos habéis dado unos datos de récord, con una media del 32%. Somos muchos, ¿verdad? Las mejores cifras de los últimos 17 años", declaró la conocida voz, quien destacó el hecho de que los espectadores fueran "los que mantenéis vivo este formato mágico, el programa que ha cambiado y seguirá cambiando la historia de la televisión".

"Siempre será vuestro"

"Año tras año, creando una vida juntos. Vosotros podréis decir que lo vivisteis en directo", prosiguió el Súper, antes de señalar que "'Gran hermano' ha sido y siempre será vuestro". "La casa se apaga. Ya no os veo, aunque os siento. Aquí os espero a todos, pasaré lista. Besitos a tutiplén", concluyó el Súper, quien dedicó unas palabras a Jorge Javier Vázquez. "Ha sido un placer trabajar a tu lado y que nos hayas acompañado esta noche, porque eso significa que estás bien", dedicó la voz al presentador, quien había regresado a tiempo para la final tras su operación.