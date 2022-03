Tras haber dado su pistoletazo de salida el 28 de marzo, 'Lo de Belén' siguió sorprendiendo en su segundo programa. El nuevo espacio conducido por Belén Esteban en 'Sálvame' trajo como invitados a artistas de diversa índole que saborearon la fama en su día, pero más tarde se convirtieron en anónimas.

El primero en relatar sus vivencias fue el humorista Jordi LP, quien gracias a su tartamudeo comenzó en el mundo del humor hasta llegar a triunfar en Telecinco. Durante su relato, contó cómo llegó hasta la cadena, los numerosos programas en los que participó y su salida del candelero: "Añoro esa menor popularidad porque la gente te conoce menos, pero me siento obligado en mi trabajo a hacer reír a la gente", confesó.

Idaira y Jorge Javier Vázquez en 'Lo de Belén'

Otra de las artistas que quiso contar su paso fugaz por la fama fue Idaira Fernández, concursante de 'Operación Triunfo', que comentó haber salido de la Academia cantando peor de lo que entró: "Me hicieron sentir que no valía y lo malo es creerte eso. Yo fui todo lo fuerte que pude", detalló. También añadió que ella no buscaba la fama, sino vivir de la música, algo que asegura haber conseguido.

Jorge Javier Vázquez le reprochó ser muy injusta, ya que desafinaba continuamente: "Me parece que sois muy injustos muchas veces por el paso por la Academia. Es normal cuando estás bajo presión no des al 100%, pero estoy convencido de que con tu paso por la Academia fueron quedando cosas que te sirvieron". La canaria aseguró que las pautas y herramientas que le dieron en la Academia no fueron suficientes y que le generó mucha inseguridad el hecho de que la machacaran con que no valía.

Famosos desde pequeños

Las historias siguieron con Enrique Espinosa, conocido por su frase "Hola, soy Edu, feliz Navidad". Este explicó cómo le afectó convertirse en el centro de atención con tan solo siete años y los diversos ataques verbales que tuvo que soportar. A pesar de que lo pasó mal, destacó que fue de sus mejores épocas.

Para darle el broche final a la sección, apareció el actor Daniel Retuerta, quien está ligado al mundo de la interpretación desde muy pequeño: "Lo que se echa de menos de estar en la palestra fuerte es la cantidad de trabajo", declaró. A su vez, confirmó que sigue viviendo de la interpretación, pero que cuando salió de la fama tuvo que pasar de ganar mucho dinero a "apretarse el cinturón".