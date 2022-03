'Sálvame' vivió la tarde del viernes 25 de marzo una de sus jornadas más emotivas de los últimos años: el último programa en el que Carlota Corredera actuaría como presentadora del formato. El equipo se volcó entonces en un homenaje a la gallega en el que también se incluyó a David Valldeperas y Alberto Díaz, puesto que también se despedían ese día de su labor como directores de 'Sálvame'. Una entrega en la que fueron muchos los recuerdos y regalos que recibió Corredera, a lo que también se sumó, ya en los últimos minutos, unas conmovedoras palabras de Belén Esteban hacia los directores y la presentadora, la cual también pudo recibir el cariño de unos emocionados Kiko Matamoros, Lydia Lozano y María Patiño, dado que no se encontraban en plató.

"Me habría encantado que la gente os hubiera conocido como yo lo he hecho. Habéis sido mis amigos, mi familia, mis psicólogos", confesó Esteban, ante Corredera, Valldeperas y Díaz, tras dedicarles la canción "No puedo vivir sin ti". "Solamente os puedo decir una cosa: gracias por aguantarme, no; gracias por haberme dejado entrar en vuestras vidas", prosiguió la colaboradora, emocionada, quien recalcó que "siempre os voy a llevar en mi corazón". Además, la madrileña también les dio las gracias a los directores y a la presentadora "por lo bien que me habéis tratado, aunque me habéis puteado mucho también, pero quiero que sepáis que os quiero muchísimo, que estoy muy contenta de todo lo que sé, que se lo debo a esta productora y a vosotros". Esteban se fundía entonces en cariñosos abrazados tanto con Valldeperas como con Díaz y Corredera, quien a continuación pudo escuchar a sus compañeros Matamoros, Lozano y Patiño, por videollamada.

"Carlota, me hubiera gustado tener un poco más tiempo para poderte dedicar lo que te mereces por mi parte", confesó el primero, antes de desearle a la gallega "todo el éxito del mundo y sé que, además, lo vas a tener en tu nuevo proyecto". "Sobre todo, agradecerte lo que has hecho por mí durante tantos años. Fuiste la persona que me dio la primera oportunidad", recordó el colaborador, razón por la que "has condicionado mi vida durante trece años y no lo olvidaré nunca". Matamoros también quiso recalcar que "no olvidaré los momentos en los que has estado a mi lado, en los más duros", tras lo cual alabó la "magnífica profesionalidad" de Corredera, agradecida por sus palabras. "Hemos tenido muchísimas diferencias y hemos discutido muchísimo, pero para mí eres un referente. Discrepamos en muchas cosas, pero también me llevo muchísimos momentos contigo y eso es para siempre", manifestó Corredera, ante la que Matamoros reconoció que "creo que has sido tremendamente generosa conmigo y te quiero pedir perdón", asunto al que la presentadora restó importancia, puesto que "eso ya lo hemos hablado".

"Sois grandes profesionales"

"Ya he llorado mucho", soltó Lozano, en su intervención, en la que confesó a la gallega que "no sé qué voy a hacer sin un calendario andante como tú", al igual que aseguró que "te quiero mucho", momento en el que apenas podía contener las lágrimas. "¿Qué voy a hacer yo los viernes?", se planteaba además la canaria, al recordar que habían estado "desde la otra cadena juntas, que ahí sí que me dejabas hablar porque estabas de directora". "Te quiero. Gracias por ser tan disfrutona y entregarte siempre", le dedicó Corredera, tras lo cual dio paso a una llorosa Patiño. "Hay que renacer. Cuando yo te conocí éramos amigas y no tenías trabajo en ese momento. Tenías ofertas y sabías con quién querías trabajar, lo que querías hacer. A pesar de las ofertas, las rechazabas hasta llegar donde quisiste llegar", declaró la colaboradora, que terminó su discurso con un "vamos a seguir renaciendo. Todos, siempre, porque no vamos a dejar de soñar". Unas intervenciones a las que se sumó una breve llamada por parte de Kiko Hernández, muy agradecido "por estos trece años, tanto a ti, como a David y Alberto. Os va a ir muy bien donde vayáis, porque sois grandes profesionales".