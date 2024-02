Jorge Javier Vázquez se queda sin su camerino en Mediaset: "Tengo un contrato que cumplir hasta julio de 2025"

Por Almudena M. Lizana |

Mucho se ha hablado del despido o no despido de Jorge Javier Vázquez de Mediaset, pero no ha sido hasta el 14 de febrero de 2024 cuando el propio presentador se ha abierto en canal para hablar de la situación laboral y personal por la que atravesó desde que se publicó que era, supuestamente, apartado de la cadena para siempre. Sin embargo, tiempo después de aquello, Vázquez regresa como presentador de 'Supervivientes 2024'.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Supervivientes 2024'

"Se ofrecían tantos datos de mi contrato cercanos a la realidad que la noticia tenía altas dosis de verosimilitud.", ha escrito Vázquez en su blog de Lecturas. "Con el tiempo descubrí que El Confidencial fue el medio escogido para intoxicar", señalando también que "", sin llegar a nombrar a nadie en concreto.

"Me veía fuera de Mediaset aceptando la invitación de David Broncano para ir a 'La resistencia'", se sinceraba el catalán, indicando que incluso había pensado ya la respuesta para las míticas preguntas del formato. "No pisaba la cadena desde que se me reuniera tras la cancelación de 'Cuentos chinos'", aclaraba Jorge Javier Vázquez, contando cómo fueron sus sensaciones al pisar de nuevo las instalaciones del grupo de comunicación.

En la entrada de su blog, el comunicador desvela que se ha quedado, obviamente, sin camerino después de haber estado ocho meses fuera de juego. "Mi camerino era el cuatro y tenía hasta mi nombre", señalaba, contando cómo le advirtieron que no fuera porque ya no era "suyo". "Me pareció lo más lógico del mundo. (...) ¿Qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia? El cuatro fue mi camerino pero ya no lo es y dudo que vuelva a serlo porque con 'Supervivientes' solo iré una vez por semana", escribía, aclarando que le asignarán uno libre esa noche.

Una reconciliación

Además de perder el camerino, Jorge Javier Vázquez cuenta cómo se sintió al pisar, irremediablemente, el plató del extinto 'Sálvame' que ahora alberga 'TardeAR'. "Instalaron ahí el set para hacer las fotos. No tuve escapatoria", contaba. Sin embargo, no todo fueron momentos de desasosiego, Jorge Javier Vázquez también se reencontró con compañeros importantes para él e incluso se reconcilió con Eva Espejo, la directora de 'Fiesta', y la desbloqueó de WhatsApp.

"Vuelvo con ganas de trabajar. Vuelvo con ganas de pasármelo bien. Vuelvo porque tengo un contrato que cumplir hasta finales de julio de 2025. Y aunque desde siempre lo he tenido muy claro porque así me lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, vuelvo sabiendo que mañana puede que alguien, o yo mismo, no quiera volver. O no quieren que vuelva", terminaba el blog el presentador, dejando claro que todo está por ver.