Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Fran Rivera se sentó en '¡De viernes!' para aclarar cómo era su relación con sus hermanos y para hablar de Isabel Pantoja y de su madre Carmina Ordóñez. Además, el torero también respondió a varios periodistas que desmintieron el testimonio que dio en su primera aparición en el formato de Telecinco, entre ellas María Patiño. El hijo de Paquirri no solo negó la información que había dado de él la expresentadora de 'Socialité', sino que también aprovechó para atacarla insinuando que la periodista le dejaba notas en el coche para ligar con él.

Fran Rivera y María Patiño

Al escuchar el ataque de Fran Rivera, Carlota Corredera Sálvame '. El miércoles 3 de enero, Jorge Javier Vázquez también se ha posicionado contra el torero en su publicación habitual de la revista Semana: ". Todos tenemos a alguien así en nuestra vida. Uno de los míos era".

"El comentario es de primero de machismo. Rancio, viejuno. (...) Como lo dijo un muchacho bien parecido se lo hemos dejado pasar. Es lo que tiene ser guapo y gente de bien, que se te permite soltar auténticas barbaridades porque formas parte de lo que se conoce como normal", ha continuado escribiendo el presentador, quien también ha afirmado que es una ataque dirigido a todas las mujeres: "Intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño, sino a las mujeres".

Jorge Javier Vázquez confía en que lo arregle

"Si a una semana vista no ha pedido perdón por un comentario tan bajuno quiere decir que tampoco tiene un entorno que le haya hecho ver que metió la pata hasta el fondo. Es más, es bastante probable que le hayan reído la gracia", ha asegurado Jorge Javier Vázquez. Finalmente, el comunicador ha expresado que Fran Rivera debe evolucionar: "Personas como tú, a las que tenemos presentes desde hace tantísimos años, no se pueden permitir quedarse anclados en el ala más rancia de nuestra sociedad. (...) Me decepcionó tanto tu comentario en el programa. Pero estoy convencido de que lo vas a arreglar", añadía.