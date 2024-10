Jorge Javier Vázquez, sin filtro: "Menudo sinvergüenza el rey, que hemos pagado todos los españoles sus líos"

Por Redacción |

Como cada tarde, 'El diario de Jorge' y 'TardeAR' se entrecruzan para que el primero dé paso al segundo, manteniendo una breve conversación entre ambos presentadores y aprovechando para adelantar los temas que se tratarán en el segundo. En la entrega del lunes 30 de septiembre, justo antes de finalizar, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Ana Rosa Quintana hablando del último caso tratado en el programa: "¿Tú has visto estos hermanos? 8 años sin verse porque no saben con quién dejar al perrito. Estoy a punto yo de ofrecerles mi casa. O incluso la tuya, que es más grande".

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana

"¡No! No, no. La tuya es mucho más grande que la mía, como tres veces más. Pero eso es lo que tenéis las estrellas", respondía Quintana y tras hablar un poco más sobre perros, ella se ponía seria para decir: ", no digo más".

Impactado por este asunto, Jorge Javier lamentó no seguir en formatos de tertulia social y del corazón con las siguientes palabras: "Oye, yo porque ya no estoy haciendo este tipo de programas y me estoy quedando sin sitios para opinar". Dicho esto, procedió a decir lo que pensaba sin pelos en la lengua: "Menudo sinvergüenza el rey, que le hemos pagado todos los españoles sus líos".

Invitado a 'TardeAR'

Tras escuchar lo de que no tenía sitios donde dar su opinión, Ana Rosa quiso ofrecer a su compañero una silla en su programa: "Jorge, tú tienes un sitio donde opinar siempre que quieras. Esta es tu casa". No es la primera vez que le invitaba a la mesa de debate de 'TardeAR', pero esta vez parece que Vázquez recogió el guante: "Ahí quiero ir, ahí quiero ir".