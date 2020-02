Jorge Javier Vázquez, sorprendido ante el físico de Andrea: "Eres mona, la televisión no te hace justicia"

Aunque Andrea Gasca "nació" televisivamente hablando en el dating show de Cuatro 'First dates', su momento de fama ha llegado con 'La isla de las tentaciones'. Esta entró al reality show producido por Cuarzo y presentado por Mónica Naranjo para poner a prueba su relación con Ismael Nicolás. El experimento terminó con esa relación rota incluso antes del fin de la edición. La chica engañó al que era su novio con Óscar, uno de los solteros que vivía con ella en la Villa, y por ello decidió terminar todo lo que tenía con Ismael e iniciar una nueva aventura con el "tentador", con quien también ha roto.

Andrea Gasca y Jorge Javier Vázquez ('Sábado deluxe')

Esta tormenta amorosa le ha puesto en el verdadero ojo del huracán y prueba de ello es que esta ha fichado por La Fábrica de la Tele para ser colaboradora habitual de 'La habitación del pánico' que diariamente emiten Divinity y Cuatro y además ha visitado algunos formatos del grupo de comunicación como 'Sábado deluxe'. Esta junto a Ismael y Óscar visitó el programa de Jorge Javier Vázquez este 22 de febrero para someterse a un triple "poliDeluxe" con el que despejar todas las dudas que se habían generado sobre ella y los que habían sido sus intereses amorosos. Lo que poco podría esperar la chica es que se iba a llevar un bonito piropo por parte del conductor del espacio.

¿Enfrentamiento con Joaquín?

Hasta ahora no han sido pocos los que no han dudado en cargar contra el físico de Andrea. El problema visual que sufre la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido objeto de mofa en redes sociales y es que especialmente Twitter se ha inundado de memes ofensivos hacia ella, algo que está claro que no le habrá hecho ninguna gracia. Incluso, rostros conocidos como el futbolista Joaquín Sánchez, no han dudado en burlarse claramente de ella. El deportista publicó varias parodias en vídeo en las que imitaba la mirada de la chica, algo que la indignó y que provocó incluso que se hablase de una posible demanda por su parte, algo que finalmente esta negó: "No voy a denunciar a este futbolista por nada. Que diga los comentarios que quiera, me da igual, ya tengo bastante con mis problemas".

El bonito comentario a Andrea

Pues bien, Jorge Javier Vázquez ha querido aplacar estas críticas en 'Sábado deluxe'. El presentador se mostró claramente del lado de Gasca y es que ya en los primeros minutos de programa la definió como "una mujer humillada, insultada, vilipendiada (...) sometida a un escarnio público. Y todo por dejarse llevar por su corazón". Después de hacerle una pequeña entrevista previa en la sala VIP, y antes de volver a plató, Vázquez no dudó en decirle: "¡Eres un muy mona, eh! La televisión no te hace justicia", dejando claro que el físico que ve en televisión es mucho peor que el que comprobó que era en la realidad. La chica, muy emocionada, no dudaba entonces en responderle con un correcto "tú también" y confesaba que las palabras de Vázquez sobre la televisión "me las dicen mucho".