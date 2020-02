Los mensajes eróticos que destapan a Ismael de 'La isla de las tentaciones': "Cómeme, no tengo gluten"

'La isla de las tentaciones' nos ha regalado grandes momentazos televisivos como el ya mítico "¡Estefanía!" de Christofer, y nos ha descubierto a nuevos personajes televisivos que ya son protagonistas de la mayoría de formatos de Telecinco y Cuatro. Por ello no sorprende que el contenido principal de 'Sábado deluxe' este 22 de febrero fuese un triple "polideluxe" de Andrea Gasca, Ismael Nicolás y Óscar Ruiz para conocer lo que realmente ha pasado entre ellos y descubrir quién miente. Ellos forman uno de los tríos más polémicos del reality de Mónica Naranjo y sin duda han sido algunos de los participantes que más han dado de que hablar en las últimas semanas.

Ismael en 'Sábado deluxe'

Andrea engañó a Ismael con Óscar en República Dominicana, por ello la hasta en ese entonces pareja decidió romper definitivamente su relación. Lo que poco esperaba la chica es que lo que parecía una historia de amor perfecta con su "tentador" tampoco iba a acabar bien ya que este terminó engañándola con otra y descubriendo que ella había pasado varias noches con Ismael en su vuelta a España. De ello se habló mucho en este "polideluxe" presentado por Jorge Javier Vázquez en el que además se destaparon presuntas infidelidades de Ismael a la que fuese su novia. Una pregunta de Conchita destapó lo que podría haber sufrido Andrea años atrás.

Ismael afirma que no eran pareja

"¿Has visto conversaciones de alto contenido erótico de Ismael con otras chicas cuando erais pareja?" preguntó la poligrafista, a lo que Andrea respondió afirmativamente y la máquina le dio la razón. Esta contó que "fotos no había (...) pero sí había mensajes de 'tengo ganas de verte' por ejemplo (...) él contestaba a Instagram Stories de chicas y las invitada a su casa a estar con él (...) les decía que las quería probar y comer". Andrea confesó que descubrió esto "cuando le cogí el móvil estando en Madrid (...) porque yo tenía sospechas, así que se lo miré". El chico decidió defenderse inmediatamente y sin negar que había escrito los mensajes contó cómo había sucedido todo.

Amor y poco gluten

"Eran conversaciones al principio de la relación, no éramos pareja y simplemente nos estábamos conociendo (...) y eran con una chica en concreto simplemente (...) la novia de un compañero mío de trabajo. Yo le seguía la conversación para ver hasta dónde podía llegar porque me parecía surrealista (...) nada más, nunca he visto ni he quedado con esa chica", se intentó excusar (sin éxito) el ahora soltero. Pero la cosa no quedó ahí y es que en medio de todos los colaboradores riéndose del contenido de estos mensajes, Andrea no dudó en destapar el que más le había sorprendido: "La frase que más me impactó fue una que decía: 'puedes comerme, que no tengo gluten'". Una afirmación que sorprendió a todos y que Kiko Matamoros explicó: Ismael es celíaco y por ello su presunta amante jugó con ese tema para conquistarle.