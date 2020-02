Andrea e Ismael se dieron una oportunidad tras 'La isla de las tentaciones': "Él huía de la otra Andrea"

La última entrega de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a reunir a sus protagonistas seis meses después desde que se produjera la última hoguera en República Dominicana. Ismael ha sido el primero en ser recibido por Mónica Naranjo, a quien ha reconocido que no guarda rencor a Andrea pero no se arrepiente de haber roto el noviazgo de año y medio.

"Cuando sucedió yo me sentí mejor, me sentí liberado y empecé a ser feliz", ha recordado, acusando a Andrea de ser la culpable de sus problemas sentimentales: "". El punto de vista es muy diferente para la autodenominada princesa, que considera que su exnovio era un celoso y le obligó a cambiar su manera de ser durante el tiempo en que estuvieron juntos.

El reencuentro entre Ismael, Andrea y Óscar de 'La isla de las tentaciones'

En estos seis meses, Ismael se ha dado una oportunidad con la otra Andrea, la rubia que le pretendió en Villa Playa. Sin embargo, decidieron romper tras varios encuentros porque él no estaba preparado para iniciar una relación, en teoría. La Andrea original, por su parte, ha continuado viéndose con Óscar, el soltero con el que se fue en la hoguera final, e incluso ha viajado a Málaga a visitarlo. Por ello, no es de extrañar que lo haya recibido con besos y abrazos cuando ha entrado en el salón.

Todo eran alegrías hasta que ella ha aceptado reencontrarse Ismael, que observaba la escena en una sala contigua. Su llegada al salón ha creado una tensión palpable que no ha tardado en estallar. "A lo mejor necesitaba entrar en 'La isla' y ver a otras chicas que tienen relaciones sanas", ha espetado la joven. Óscar, queriendo defenderla, ha acusado a Ismael de haber sido infiel también. "Yo no he cometido ninguna infidelidad desde el momento en que ella se mete en la cama contigo y te hace una paja", se ha defendido este último.

Volvieron a pasar la noche juntos

Lo más sorprendente ha llegado cuando, tras un cruce de acusaciones, ambos han reconocido que se dieron una oportunidad tras 'La isla de las tentaciones'. Andrea e Ismael se vieron en Madrid, donde los dos señalan que la otra parte insistió en retomar la relación. "Él aceptó todo y dijo que había madurado y que volvería conmigo", afirmaba ella ante las negaciones de él, añadiendo que no ha querido volver "porque él dejó claro que yo no era de fiar".

Ismael ha reconocido que por un momento parecía que todo se había perdonado entre ambos. La visión de Andrea, no obstante, es muy distinta y asegura que él estaba huyendo de la otra Andrea, la rubia. "Me dijo '¿me puedo quedar contigo? La otra chica me está diciendo que me vaya a su casa y me voy a tener que acostar con ella y no me gusta'", afirma. Sea como sea, la alegría no duró más allá de una noche porque ella se puso a hablar con Óscar. Ismael, enfadado, decidió poner punto final a esa segunda oportunidad. Incapaces de llegar a un punto conciliador, Ismael ha abandonado el reencuentro en solitario y, Andrea y Óscar, juntos y dispuestos a vivir su historia de amor de cuento.