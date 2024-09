Jorge Ponce: "Con este horario, 'La revuelta' es la fiesta del eufemismo, que me parece una cosa estimulante"

Por Sergio Navarro |

'La revuelta' ha llegado siendo todo un fenómeno en La 1. Justo antes de su estreno, hablamos con Jorge Ponce para que nos contara cómo habían afrontado el cambio de 'La resistencia' en Movistar+ al formato de TVE y cómo han vivido durante estos meses todo el revuelo que se ha formado con este fichaje. El colaborador nos cuenta todos los entresijos de esta polémica de la que se han intentado mantener al margen.

Jorge Ponce

La verdad es que, como el teatro es el mismo y el grueso del programa es el mismo, lo vivimos más como una nueva temporada que como un nuevo proyecto. Eso es algo muy bueno, porque creo que lo que queremos que vea la gente es el programa que estábamos haciendo antes que no podía llegar a todo el mundo y para nosotros va a ser muy natural. Yo vuelvo para hacer mi sección como hacía el año pasado. La presión extra la estamos viviendo de una forma muy relajada. De hecho, todos, tanto nosotros como la cadena, estamos viviéndolo de una forma muy normal. La gente se lo va a pasar bien seguro.

¿Tenéis algún tipo de limitación o autocensura ahora que pasáis de Movistar, una cadena privada, a La 1, que es la televisión en abierto?

Los primeros 15 minutos son en horario infantil, pero cuando salió la posibilidad nosotros pensamos en esto. Quien haya seguido mucho el programa se dará cuenta de que las cosas que no pueden ir antes de las diez son cuatro pinceladas que muchas veces tienen que ver con el lenguaje, como palabras sobre sexo. Entonces este año va a ser la fiesta del eufemismo, que me parece además una cosa estimulante. Somos más adolescentes, de humor puro y diversión pura, que transgresores.

La televisión pública el dinero que gasta en un programa si no lo gasta en ese programa lo gastaría en otro, porque así funcionan los Presupuestos Generales del Estado

¿Cómo has vivido tú la politización que se ha hecho del fichaje del programa en la cadena pública?

David lo explicó muy bien, porque nosotros en este tiempo no hemos hablado públicamente, pero entre nosotros sí lo hemos hablado. No entendemos cómo con un programa de entretenimiento como es el nuestro se haya hecho eso, como si fuese esto razón de Estado o una guerra contra alguien. Cada programa compite contra otros programas del mismo horario, si hubiera sido otro programa de otro tipo es lo mismo. La televisión pública el dinero que gasta en un programa si no lo gasta en ese programa lo gastaría en otro, porque así funcionan los Presupuestos Generales del Estado. Hemos alucinado, pero, hablando de Ricardo, David y yo, somos personas que no vivimos mucho las redes sociales. De hecho, yo personalmente ya no me llevo mis redes sociales mucho, ya no las tengo en el teléfono y Ricardo tampoco. No estar consumiendo esa cantidad de noticias te libra.

Jorge Ponce y David Broncano, en 'La revuelta'

¿Cómo vivisteis que estuviesen cesando a gente de su cargo por la polémica del programa?

No entendíamos nada, a día de hoy tampoco lo entiendo. Si fuera en una cadena privada o una plataforma también puede pasar ese tipo de cosas, pero menos politizadas, se ve que ahí había unos líos que se utilizó nuestro programa para que pasaran una serie de cosas que creo que habrían pasado igualmente. A día de hoy ni lo entiendo mucho, ni hago el esfuerzo por entenderlo. Queríamos ir allí, nos hicieron una oferta, la votaron, al final salió y ahí estamos.

Algunos de tus compañeros de Movistar hablaron de una censura progresiva en la cadena, ¿tú la has vivido?

Yo creo que si habéis visto 'La resistencia' no se puede hablar de que nosotros hayamos sufrido una gran censura, porque hemos dicho muchas cosas que queríamos, cuando a la vez hay que naturalizar que toda plataforma, cadena o gente que paga los programas tienen sus intereses. Si queremos llamar a eso censura... A nosotros no nos han cortado un trozo del programa jamás, sería injusto decir lo contrario. Sin embargo, depende también del contenido que tú hagas, a lo mejor no lo hemos sufrido porque no es un programa especialmente político el nuestro. Obviamente mis opiniones han salido mil veces en el programa y así me gusta y así lo voy a hacer. Si el programa es más político y puede meterse en algo que pueda no interesar a la cadena...