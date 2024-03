David Broncano y Jorge Ponce juegan al despiste con el salto de 'La resistencia' a RTVE

Por Daniel Parra |

El pasado jueves 7 de marzo saltó la noticia que podría cambiar el futuro de 'La resistencia'. El formato, junto con David Broncano, podrían mudarse a RTVE para la próxima temporada, después de que el programa termine su contrato con Movistar Plus+ en junio. A falta de aprobación por parte del Consejo de Administración, el fichaje del presentador y sus compañeros podría estar encarrilado. Ese mismo día, 'La resistencia' recibió a Lola Índigo, pero antes Jorge Ponce entró en escena para desarrollar su sección.

Jorge Ponce y David Broncano en 'La resistencia'

El colaborador y Broncano jugaron al despiste en torno a la información publicada por El Mundo, así como el propio programa, que en su publicación en X, acompañó el vídeo con un. "¿Cómo estás con la noticia?", le preguntó Ponce al presentador al pisar el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, a lo que. Rápidamente, el público presente jaleó e, incluso,

Sin embargo, Ponce continuó haciendo alusión a otro de los temas de actualidad en torno a Broncano, las imágenes del presentador detenido que se repiten en X, antiguo Twitter: "No, no, no, la noticia esta que dice que pensabas que las cámaras habían dejado de grabar...". "Ah, lo he visto, está saliendo en todos lados", contestó el cómico al percatarse de que su compañero se refería a otro tema. "Es verdad que estos días... Porque esto son noticias de estas que están saliendo de como que he desvelado un secreto y me ha detenido la policía. Mucha gente diciéndome: 'Pero, ¿es verdad que te han detenido?'", continuó.

?? Broncano desmiente la noticia ??



Habréis visto que ha sido TT todo el día, hoy tenía que pronunciarse. pic.twitter.com/Pgd9AZcorG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2024

¿Llegará 'La resistencia' a La 1?

Según El Mundo, el fichaje de David Broncano y 'La resistencia' por RTVE estaría atado, y el próximo lunes 11 de marzo tendrá lugar un consejo extraordinario del Consejo de Administración para aprobarlo. El ente público destinaría entre 12 y 14 millones de euros por cada una de las tres temporadas que se supone que firmará con El Terrat, y planea colocarlo en la franja del access de La 1, después del 'Telediario 2', para competir de tú a tú con Pablo Motos y 'El hormiguero'. Aunque el entorno de Broncano y la productora afirman que aún no han aceptado ninguna oferta, ni siquiera para continuar en Movistar Plus+, RTVE parece su destino más probable en este momento.