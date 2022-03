José Luis Moreno ha declarado durante tres horas en la Audiencia Nacional el martes 1 de marzo, en una estancia con unas treinta personas, gran parte de ellas abogados. Una comparecencia en la que el conocido productor televisivo ya comenzó pidiendo permiso para retirarse la mascarilla, en contra de las normas anti-Covid 19, lo cual provocó que recibiera varios toques de atención durante la sesión al no cubrirse la boca con ella en ciertos momentos. Asimismo, el madrileño protagonizó una especie de "espectáculo" en el que pasó desde la emoción y el llanto, hasta el enfado, incluso hasta el punto de reprender a uno de los letrados.

José Luis Moreno

"¿A qué me dedico? Llevo 52 años de artista y 48 de productor con aproximadamente 700 formatos diferentes y en todo el mundo", se defendía Moreno, ante las preguntas de su propio abogado. El productor se desvió entonces a señalar que "mi familia es pequeña, tengo cuatro sobrinos", ante lo que el Juez le pidió que se centrar en el asunto. "Interrúmpame, soy comunicador y se me escapa. Gracias, señoría, y perdóneme", respondía el madrileño, quien negó que utilizase testaferros, "una palabra ofensiva". "Es molesta. No me acostumbro a las ofensas que estoy recibiendo, es un linchamiento y no lo voy a tolerar", aseguraba Moreno, para después insistir en negar que tuviera testaferros "porque no tengo tiempo de soportarlos, nuestro trabajo es de una velocidad, de una intensidad. Yo tengo más de 3.000 programas diferentes hechos en mi carrera y más de 140 millones de contratos que se pueden ver".

Al abordar sus deudas, Moreno aseguró que, mientras que en 2018 debía "más de cinco millones de euros" a Hacienda y la Seguridad Social, "ahora debo poco más de tres millones de euros". "Entre 2017 y 2020 he reducido la deuda en un 50%. Si nos hubiera pagado el señor Roemmers lo que nos debe, esa deuda estaría en menos de la mitad", aseguraba el productor, quien afirmó que el presunto estafado y antiguo inversor "me debe más de 2.800.000 euros, por eso no he podido pagar a Hacienda". "Para mí, Hacienda ha sido una obsesión, pero ya le digo que mi patrimonio, y no he puesto ni testaferros ni nada, supera con mucho la deuda y quedarían seis o siete millones limpios", declaró Moreno. Ante estas palabras, su abogado le preguntó "cómo está viviendo ahora", a lo que el productor confesó que "lo están pagando mi hermana y mi sobrina", aparentemente a punto de llorar.

"Me han llevado a la guillotina"

"Para poder comprar comida mi hermana y mi sobrina han tenido que hipotecar su casa", desveló incluso el productor. Moreno también se defendió sobre el hecho de que, en su agenda, apareciera la palabra "mordida", lo que podría apuntar a las comisiones para conseguir sus contratos: "Mordida es el título de una serie que tengo, que tiene su biblia escrita, basada en un hecho real que se llama lo negro, del negro maduro, y es de un poli famosísimo en México que hizo una fortuna en mordidas". Durante su intervención, Moreno también tuvo oportunidad de cargar contra los medios al señalar que "esto ha acabado con mi vida y el resto de mi familia". "He sufrido un linchamiento indecente entre las filtraciones y todo lo demás. No puedo ser normal cuando me han llevado a la guillotina", añadía el madrileño, ante lo que el juez apuntó que "tiene que ser normal en este acto".