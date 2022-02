En la noche del 16 de febrero de 2022, 'Todo es verdad' sacó a la luz el contenido de las anotaciones que la Guardia Civil intervino a José Luis Moreno, enseñando así los diarios y agendas personales del productor. En ellas, Moreno se mostraba muy preocupado por sus deudas con el fisco. "Ayer me dieron una noticia de Hacienda que me conmovió bastante. (...) Todo el shock viene de los 873.000 euros de autores", escribía en ellos.

Joel Angelino en 'Todo es verdad'

"Me siento mucho mejor. Sé que estoy en el momento crucial de que todo mejor definitivamente, aunque habrá más momentos difíciles como el actual. Es en esos momentos donde tengo que demostrar mi fuerza, mi imaginación y mi capacidad de reinvención y supervivencia", redactaba también el productor. Por otra parte, Moreno también hablaba, en tercera persona, del acuerdo con Alejandro Roemmers para crear la superproducción 'Resplandor y tinieblas'.

"Sin ningún motivo, el señor Roemmers somete al Señor Moreno de forma antiprofesional a una presión angustiosa, violenta y de acoso continuo, a pesar de que el señor Moreno estaba consiguiendo una brillante producción", añadía el también ventrílocuo. Sin embargo, no todas las anotaciones eran de carácter negativo. De hecho, el productor televisivo también hablaba sobre su fortuna, estimada en un valor cercano a los 25 millones de euros.

El programa presentado por Risto Mejide recibió también a Joel Angelino, actor que denunció al productor por amenazas y acoso. Durante el testimonio del artista, el conductor tuvo que dar paso a una llamada totalmente inesperada de Juanjo Losada, amigo y asesor del productor. "Hay que tener en cuenta que la declaración de mañana de José Luis Moreno es vital y, por tanto, las declaraciones que se están haciendo hoy en el programa pueden condicionar", decía Losada.

¿Tanto poder?

"Merece un respeto y una aplicación de un principio básico como es la presunción de inocencia", solicitaba, de forma muy insistente. "Desde que te abusaron a ti, hasta hoy, no te hemos visto recorrido en televisión y José Luis no es tan poderoso como para controlar todos los programas y películas", añadía el asesor, cuestionando el testimonio de Angelino. "Quiero ser coherente, me encanta Juanjo, que le guardes la espalda a tu jefe, pero me gustaría explicarte algo. Cuando buscas mi nombre en Internet, no sale mi trabajo, sino todos mis conflictos con José Luis Moreno. Tiene mucha influencia", explicaba el actor desde plató, mostrándose muy indignado.