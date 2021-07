José Luis Moreno pluriempleaba a sus bailarines para limpiar el teatro, según Rosa Benito

Rosa Benito ha vuelto al año 1995 en 'Ya es mediodía', para contar cómo fue la época en la que José Luis Moreno y Rocío Jurado trabajaron juntos. Fue en la producción "Rocío Jurado: historia de una estrella", con la que el productor buscaba hacer una buena suma de dinero a través de inversiones millonarias, que fueron a parar a su organización.

Rosa Benito acusa a José Luis Moreno de usar sus bailarines para limpiar

Benito estaba por aquel entonces al lado de la cantante a todo momento, tal y como explicó a sus compañeros: "Yo trabajaba con la Jurado, él era el productor, yo era la peluquera, la que le vestía, adoraba y cuidaba. Para mí fue maravilloso". En aquella época, también estuvo involucrado en la producción Amador Mohedano, como parte del equipo de Rocío Jurado.

La colaboradora explicó que ella no trabajaba directamente con el productor, pero que había algo que no le gustaba: el trato de Moreno a sus empleados, concretamente, a los bailarines. "Lo que no me gustó de esta parte que yo conocí y que los bailarines lo pasaban también muy mal. Utilizaba a los bailarines para hacer la limpieza del teatro. Yo lo sé porque ellos mismos lo decían", explicó Benito.

El recuerdo de la Jurado

Rosa Benito también aprovechó para recordar la alegría que vivió en esos días y alabar el trabajo de Rocío Jurado en esta producción: "La Jurado, los fines de semana, se tiraba siete horas cantando. [..] A ella le daba igual. En principio tenía que estar dos horas o dos horas y media, porque tenía que entrar la otra parte de la noche, cuando hacía tarde y noche, viernes y sábado. Y ya luego le daba igual, ella se podría tirar tres horas".