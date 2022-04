De la noche a la mañana, Pablo Iglesias se convirtió en uno de los políticos españoles más controvertidos de la era contemporánea. Tras el Movimiento 15-M, la agrupación política Podemos emergió con una fuerza imparable. Al frente se encontraba Iglesias, profesor de universidad y conductor de programas de televisión como 'La tuerca' o 'Fort Apache'.

Pablo Iglesias, en 'Plano general'

Iglesias llegó a alcanzar la Vicepresidencia del Gobierno, pero en mayo de 2021 anunció su retirada de la política tras su derrota frente a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. En su vuelta a los medios de comunicación, el madrileño ha ejercido de padrino de 'Plano general', el nuevo programa de La 2. Sorprendentemente, y pese al gran ímpetu que mostró durante años, fue contundente: "La política nunca fue mi mejor plan. [...] En ningún caso volvería yo a meterme en un lío semejante", decía.

El comunicador reconoció que, desde su marcha, ha hablado "alguna vez, puntualmente" con Pedro Sánchez: "A mí no me corresponde hacer eso. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno y yo ya no soy nadie", relataba. Iglesias no tuvo ningún tipo de pudor en atizar al Ejecutivo, ese del que también forma parte Unidas Podemos.

"Lo que ha habido con el Sáhara es una traición, una traición del Partido Socialista a su propio programa electoral con el que se presentó a las elecciones de 2019. Esto ha sido una traición en toda regla que, en teoría, se hace para apaciguar a Marruecos", opinaba sobre el cambio de postura de Sánchez sobre la soberanía del territorio. Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de que se convoquen unas elecciones anticipadas.

"Pedro Sánchez es muy inteligente y ha demostrado que no avisa de sus grandes decisiones. Nadie se imaginaba que fuera a cesar, cuando lo hizo, a Iván Redondo, a Carmen Calvo, a Ábalos... Nadie se imaginaba ese cambio drástico en el gabinete de Gobierno. Nadie se imaginaba la traición al pueblo saharaui. Si Pedro Sánchez decide que le conviene convocar elecciones, las convocará", atacaba.

Putin, ¿un hombre de derechas?

Dispuesto a meterse en todos los charcos posibles, Iglesias opinó sobre la figura de Vladimir Putin y la invasión llevada a cabo en Ucrania. Sin embargo, el madrileño volvió a protagonizar algunas contradicciones. Mientras que aseguró que la guerra es "algo injustificable a todas luces", el que fuera su partido se negó al envío de armas a las milicias ucranianas.

Por otro lado, tal y como recopiló 'Todo es verdad', Iglesias se mostró muy cercano a la figura de Putin durante sus apariciones en 'La tuerca' y 'Fort Apache'. Él mismo llegó a presentar a Putin como el "recuperador y reordenador del caos de Yeltsin", como el que "devuelve la dignidad a Rusia". Sin embargo, durante su paso por el programa de La 2, no dudó en calificarlo como "un señor de derechas", una ideología cuanto menos alejada de Iglesias.