José Pablo López niega que la ORF de Austria trate de convencer a RTVE para que no se retire de Eurovisión

Por Redacción |

La reacción de José Pablo López, presidente de Radiotelevisión Española, al intento del director de la televisión austríaca de convencer a las delegaciones que se han posicionado contra la presencia de Israel en Eurovisión 2026 no se ha hecho esperar. El directivo de RTVE desmentía de forma tajante que Ronald Weissmann, de ORF, se haya puesto en contacto con la delegación española para acercar posturas.

"Aquí no han llamado. El presidente de la televisión austríaca ORF sí ha estado reunido con el presidente de Israel, para que quede clara la politización del concurso. ¿Esto no era un festival en el que no participaban los países sino las televisión? Eso decía UER. Sin complejos", escribía José Pablo López en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

JJ, representante de Austria y ganador de Eurovisión 2025

De esta manera, el directivo no solo dejaba claro que la televisión que acoge el Festival de Eurovisión 2026 no estaba cumpliendo con el diálogo del que Weissman presumía en una rueda de prensa celebrada el 18 de noviembre y que ha recogido Cadena Ser, sino que también señalaba que la ORF estaba politizando el concurso musical con la reciente reunión de su director con el presidente israelí Isaac Herzog a principios de noviembre.

Melody, representante de España en Eurovisión 2025

17 de 18

"Es el momento de la diplomacia en el seno de la UER. Vamos a discutir, hablar y escuchar y tratar de convencer.", explicaba Weissmann en la rueda de prensa ya mencionada, sin dar más detalles sobre los cambios que pretenden realizar de cara a las 70ª edición del festival que se celebrará en Viena.

En otro orden de cosas, Eurovision-Spain ha avanzado que de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026, 17 artistas han decidido confiar la dirección artística de sus propuestas al ilicitano Sergio Jaén. De esta manera, tan solo uno de los participantes acudirá al evento con una escenografía creada por alguien externo al talentoso director que en 2025 llevó la puesta en escena del austríaco JJ, ganador del micrófono de cristal.