José Pablo López niega que la ORF de Austria trate de convencer a RTVE para que no se retire de Eurovisión

Programa relacionado
Festival de Eurovisión 2026
2026
Austria
Concursos Talent
La reacción de José Pablo López, presidente de Radiotelevisión Española, al intento del director de la televisión austríaca de convencer a las delegaciones que se han posicionado contra la presencia de Israel en Eurovisión 2026 no se ha hecho esperar. El directivo de RTVE desmentía de forma tajante que Ronald Weissmann, de ORF, se haya puesto en contacto con la delegación española para acercar posturas.
"Aquí no han llamado. El presidente de la televisión austríaca ORF sí ha estado reunido con el presidente de Israel, para que quede clara la politización del concurso. ¿Esto no era un festival en el que no participaban los países sino las televisión? Eso decía UER. Sin complejos", escribía José Pablo López en su cuenta de X, anteriormente Twitter.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
De esta manera, el directivo no solo dejaba claro que la televisión que acoge el Festival de Eurovisión 2026 no estaba cumpliendo con el diálogo del que Weissman presumía en una rueda de prensa celebrada el 18 de noviembre y que ha recogido Cadena Ser, sino que también señalaba que la ORF estaba politizando el concurso musical con la reciente reunión de su director con el presidente israelí Isaac Herzog a principios de noviembre.
17 de 18
En otro orden de cosas, Eurovision-Spain ha avanzado que de los 18 participantes del Benidorm Fest 2026, 17 artistas han decidido confiar la dirección artística de sus propuestas al ilicitano Sergio Jaén. De esta manera, tan solo uno de los participantes acudirá al evento con una escenografía creada por alguien externo al talentoso director que en 2025 llevó la puesta en escena del austríaco JJ, ganador del micrófono de cristal.