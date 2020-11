José Sacristán critica el negacionismo de Miguel Bosé: "Es una necedad homicida"

El aclamado actor José Sacristán fue entrevistado por Cristina Pardo en 'Liarla Pardo' el 22 de noviembre para conocer de primera mano su opinión sobre los asuntos políticos y sociales que están afectado a la sociedad actualmente. Sobre un escenario de teatro, el intérprete de 'Velvet' ha analizado junto a la periodista la situación que se está viviendo debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, donde ha criticado duramente a los negacionistas, incluido Miguel Bosé.

José Sacristán en 'Liarla Pardo'

Sacristán no es capaz de imaginarse a sí mismo si hubiera tenido que aguantar un confinamiento cuando era joven, puesto que comprende que con ciertas edades es complicado no romper las reglas y "parar" de realizar determinadas actividades a pesar de que sea una "irresponsabilidad". Sin embargo, apunta que el verdadero problema es que dichas acciones son alimentadas e incluso conducidas por personajes negacionistas de todo tipo como políticos, médicos o cantantes, entre otros. Al tratar este tema rápidamente ha salido como ejemplo "lo de Miguel Bosé".

El intérprete de "Amante bandido" no ha tenido el apoyo de muchos compañeros de la industria tras haber expresado sus teorías sobre la Covid-19. En el momento en el que publicó determinados vídeos dando su opinión al respecto, el cantante fue duramente criticado por la gran mayoría de sus seguidores, los medios de comunicación y profesionales del sector audiovisual. José Sacristán ha sido uno de los últimos famosos que se ha mojado al respecto y no duda en definir la actitud del artista de "una persona con una necedad estrepitosa": "Esto es homicida en todos los aspectos", recalcaba el veterano actor sobre la actuación, no solo del cantante, sino de todos aquellos que niegan la existencia del virus.

"La gente de Vox tendrá añoranza de los tiempos de Franco"

Por otro lado, Sacristán considera que estamos en una sociedad "cada vez más desigual" y "cada vez menos interesada en corregir la desigualdad". Para el actor, el ejemplo que demuestra esta teoría es que cada vez hay más ciudadanos que votan a Vox y considera que eso "tiene que ver con quiénes somos, qué tipo de sociedad somos y hacia dónde se apunta". Una vez sacado el tema a relucir, Cristina Pardo quiso conocer la opinión del intérprete sobre el discurso que realizó Santiago Abascal sobre que el Gobierno de Sánchez era "el peor en 80 años". El invitado del programa considera que "la gente de Vox seguramente tendrá alguna añoranza de los tiempos de Franco" y que, a pesar de no estar del todo de acuerdo con el Gobierno de coalición, el discurso le parece un "disparate".