José Sacristán, sobre la huida de Juan Carlos I: "No puede ser más cutre y penoso el final de la película"

La historia de España dio un vuelco el pasado 3 de agosto cuando la Casa Real lanzó un comunicado en el que se hacía eco de una carta que el rey emérito Juan Carlos I había trasladado a su hijo, el rey Felipe VI. En la misma se le comunicaba su decisión de abandonar España tras los escándalos de corrupción que le rodean y que han sido destapados en las últimas semanas. De ello se ha hablado largo y tendido en todos los programas de televisión de nuestro país y es precisamente lo que sucedió en 'laSexta noche' este sábado 8 de agosto cuando el espacio conducido por Hilario Pino contó con la presencia del reconocido actorJosé Sacristán para analizar la que sin duda es la polémica del año.

El intérprete de ficciones como 'Velvet' reiteró en diversas ocasiones que en su estado de ánimo actual dominaba a día de hoy "la pena y la ira" y es que no entiende el desenlace que está teniendo "aquella película que empezamos a rodar en la Transición comunistas, anarquistas, socialistas y monárquicos todos juntos". "Empezó de una manera un tanto incierta (...) con un nudo que tuvo efectos formidables y cuyo desenlace no puede ser más lamentable. Ni siquiera tiene un punto trágico este desenlace, es vulgar (...) estúpido y una pena. Siento pena por lo que está pasando", sentenció el intérprete en la extensa entrevista.

Sacristán no dudó en calificar de "cutre, lamentable, choricero y muy triste" todo lo que está pasando y se mostró tajante en cuanto a lo que pueda pasar a partir de ahora. "Me da igual lo que se argumente y lo que se diga a favor o en contra (...) el hecho en sí, esta cosa cutre de las comisiones, con personajes tan siniestros como la Corinna esa y Villarrejo (...) no puede ser más penoso, triste y cutre", siguió diciendo, visiblemente molesto por la vida que presuntamente habría llevado Juan Carlos I a lo largo de todo su reinado en nuestro país, tal y como ahora empieza a destaparse.

El actor además se mostró apenado ya que esto sin duda empaña la etapa democrática en la que Juan Carlos I ha sido muy importante ya que tal y como recordó, "se consiguieron cosas de un calado importante". Finalmente, y en referencia a las duras palabras de Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña respecto al rey emérito, Sacristán también se mojó y recordó que con todo lo que está pasando, "él da argumentos y autoriza a gente con la que no estoy en nada de acuerdo a que hagan cualquier tipo de pronunciamientos".