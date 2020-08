María Teresa Campos regresa de su exilio a 'Sálvame' para hablar del de Juan Carlos I, con dardo a Iglesias

María Teresa Campos rompió este martes su particular exilio de Mediaset España para abordar en 'Sálvame' otro exilio de estado: el del Rey emérito Juan Carlos I. La presentadora regresó al plató del programa con el que ha mantenido más de un enfrentamiento desde que, en 2019, finalizó el contrato que la retenía en el grupo de comunicación. Aquella salida se produjo por la puerta de atrás dado que la cadena no había vuelto a confiar en ella para conducir ningún espacio desde la cancelación de '¡Qué tiempo tan feliz!' en 2017.

Cabe recordar que esta no era la primera vez que María Teresa Campos volvía a 'Sálvame', ya que a principios de año se dejó entrevistar en 'Sábado deluxe' sobre su ruptura con Bigote Arrocet. No obstante, sí era la primera vez que la mítica comunicadora regresaba al espacio en el que ejerció durante años como Defensora de la Audiencia. Durante su intervención de este martes, compartió sus opiniones sobre la salida de España de Juan Carlos I y confesó que la noticia le había hecho sentir mal.

María Teresa Campos regresa a 'Sálvame diario'

"Me sentí mal porque mi generación ha tenido siempre vinculada la monarquía a la democracia", reconocía, aunque se mostraba contraria a la inmunidad ante la ley del que fuera Rey y aseguraba que "nadie tendría que ser así". "Me parece muy bien que se haya ido, es lo que tenía que hacer", añadía la presentadora, firme contra los casos de corrupción de los que se acusa a Juan Carlos I: "Lo que no tenía que hacer es lo que ha hecho".

"Hay quienes dicen que cobrar comisiones no es robar, pero es algo indebido para alguien de su categoría", apostillaba. En el debate no dudó tampoco en enfrentarse a Antonio Montero, firme defensor del Rey emérito: "Entiendo que quieras salvar la monarquía, pero no a costa de cargarte la democracia". También dio la cara por Sofía, a quien calificó de ser "el personaje más digno" y lamentó lo que para ella es "que te humillen de esa manera".

Su dardo a Pablo Iglesias

Antes de despedirse, María Teresa Campos no quiso dejar de mandar un mensaje al Vicepresidente Pablo Iglesias. "Ha aprovechado este momento para decir que estamos avocados a la república. Pablo, de verdad, creo que se te ha ido a la olla", comentó mirando a cámara. Carlota Corredera, al frente del programa de Telecinco esa tarde, quiso confirmar que la comunicadora se refería al líder de Unidas Podemos, ante lo que esta no dudó en asentir para reafirmarse en sus palabras.

La discreta reaparición de la matriarca de las Campos atrajo todas las miradas de las redes, que desde el principio comentaron su regreso a 'Sálvame'. Por el momento, no parece que el icónico rostro haya acertado posturas con Mediaset España y mantiene su actividad profesional reducida a pequeñas intervenciones televisivas y "Enredados", su canal de YouTube, donde rostros como Jorge Javier Vázquez o David Broncano visitan su casa y se someten a sus entrevistas.