Josep Pedrerol cumple su promesa de no presentar 'Jugones' tras equivocarse con Hazard: "He quedado retratado"

El periodista deportivo Josep Pedrerol ha demostrado a lo largo de su extensa carrera ser un hombre impulsivo y vehemente en sus opiniones, cualidad que le ha acarreado un problema en esta ocasión. El presentador de 'El Chiringuito de Jugones' aseguraba ante los espectadores de laSexta que no presentaría el programa de 'Jugones' del viernes 7 de junio si una información revelada por él no era confirmada públicamente por la fuente.

Hoy NO DEBÍA presentar #JUGONES. Estaba claro. Tenía que cumplir mi palabra. El acuerdo por HAZARD es TOTAL pero el anuncio de su fichaje aún no se ha producido. Por lo tanto he quedado... #RETRATADO pic.twitter.com/tIRQ8qXF9v — Josep Pedrerol (@jpedrerol) 7 de junio de 2019

"Si no se anuncia el fichaje de Hazard por el Real Madrid, mañana no presento 'Jugones'", declaraba Pedrerol el pasado jueves 6 de junio, palabras que le habrá costado digerir al ver que la noticia no ha sido confirmada por el club de futbol. La dirección decidía entonces dejar la decisión en manos de la audiencia ¿Estaba a favor el público de que Pedrerol cumpliera su promesa de no presentar 'Jugones' por un día?

La encuesta lanzada por el programa en sus redes sociales concluía con una clara resolución: el 80% de los participantes votó a favor de un día de suspensión por el fallo informativo cometido. El presentador ha cumplido con lo prometido y ha dejado en manos de Guillermo Moreno la conducción del programa emitido el viernes 7 de junio, aunque inesperadamente ha hecho una breve aparición en los últimos minutos.

Retratado

Pedrerol sorprendía a los espectadores al presentarse en el formato de laSexta a pocos minutos de terminar la emisión. El periodista catalán tan solo quería reconocer sus error ante las cámaras y los telespectadores por lo que ha aprovechado para leer el tweet que había publicado anteriormente en su red social: "Hoy no debía presentar 'Jugones'. Estaba claro. Tenía que cumplir mi palabra. El acuerdo por Hazardes total pero el anuncio de su fichaje aún no se ha producido. Por lo tanto he quedado... retratado".