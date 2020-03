'Zapeando', 'El intermedio' y 'El Chiringuito' vuelven el lunes 23 de marzo adaptándose al confinamiento

Algunos de los principales formatos diarios de Atresmedia vuelven a la carga tras unos días de descanso para poder adaptarse a la nueva situación que se vive en nuestro país. La emergencia sanitaria que se vive en España a causa del coronavirus COVID-19 ha hecho que muchos programas se hayan tenido que suspender sin fecha confirmada de vuelta y que muchos otros ahora se tengan que hacer desde casa. El confinamiento impuesto por el Gobierno ha llevado a muchos a tener adaptarse y sí, es precisamente lo que ha pasado con 'Zapeando', 'El intermedio' y 'El Chiringuito de Jugones' que el lunes 23 de marzo vuelven... desde casa.

Dani Mateo, Wyoming y Josep Pedrerol

Por un lado, el espacio diario conducido por Dani Mateo y producido por Globomedia (The Mediapro Studio) estrenará el lunes su versión casera. Lo hará manteniendo el mismo espíritu gamberro y divertido y al mismo grupo de colaboradores, aunque esta vez desde sus respectivos hogares. Dani Mateo será el encargado de moderar esta "mesa virtual" en el que veremos a Cristina Pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado, Anna Simón o Valeria Ros, entre otros. Juntos comentarán la actualidad, las redes sociales y nos contarán en primera cómo están viviendo el confinamiento. Además, Boticaria García tendrá un papel fundamental para dar consejos a los espectadores ante la nueva situación. Cabe destacar que los integrantes de producción, realización, guion, edición... también se han adaptado a las nuevas circunstancias desde sus hogares.

Eso sucederá al mediodía, mientras que por la noche podremos ver 'El intermedio desde el sofá', una nueva versión del exitoso formato de laSexta que mezcla política y humor con Wyoming al frente. Al igual que sucede con 'Zapeando'; Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Andrea Ropero realizarán sus respectivas secciones desde sus hogares; juntos analizarán con mucha ironía y humor todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Cabe destacar que en esta nueva etapa, Thais y Andrea conectarán con personas de España y el mundo que contarán de primera mano cómo están viviendo este confinamiento obligatorio. Será sin duda una versión especial y única de la exitosa apuesta diaria de Atresmedia.

Así será la vuelta de 'El Chiringuito'

Y ya por último, el tercero en volver es Josep Pedrerol. "No podíamos esperar más. Tenemos que estar con los chiringuiteros más que nunca", afirma el presentador tajante. 'El chiringuito de Jugones' también regresa el lunes 23 de marzo, lo hará a las 00h00 en Mega y también desde los hogares de todo su equipo. El conductor del debate deportivo más gamberro de la televisión ha explicado que ahora el formato "lo haremos de una forma muy especial, una multiconexión permitirá que 'el Chiringuito de Jugones' no pierda la esencia, que es el debate". De esta forma, el espacio no se olvidará de sus colaboradores tan míticos que ahora deberán debatir de deporte y especialmente fútbol desde los sofás de sus respectivos hogares.