Josep Pedrerol, sin piedad contra Xavi Hernández: "Dar lecciones estando en Catar..."

Xavi Hernández, que fuese jugador del FC Barcelona y actual entrenador del Al-Sadd de Catar, está en el foco de la polémica por [a/https://elpais.com/elpais/2020/08/12/icon/1597221484_433767.html[a]una entrevista[/a] en El País en la que se queja públicamente de los insultos que reciben él y sus compañeros en el campo. "El fútbol es además de los únicos deportes y trabajos donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo", afirmaba el deportista. Unas palabras que no han sentado nada bien a Josep Pedrerol, conductor de 'El Chiringuito de Jugones' en Mega.

Josep Pedrerol y Xavi Hernández

El presentador del formato de Atresmedia ha cargado duramente contra el deportista por una comparación que este considera completamente desafortunada. "Si él no ha recibido prácticamente insultos (...) y se insulta mucho menos que antes porque está sancionado", ha empezado diciendo el conductor, para después recordar que "a nosotros nos pueden insultar en redes sociales". Este tiene claro que Hernández no tiene derecho alguno a quejarse en la entrevista como lo ha hecho teniendo en cuenta todos los privilegios que tiene por su posición social. "Si llegas a un restaurante y te dan una mesa privilegiada, si ganas más pasta que nadie, que hables tú de los camareros..", ha seguido diciendo este, para después sentenciar: "No estás en el mundo".

"¿Tú sabes lo que tiene que aguantar un camarero, que va con la bandeja o está en la barra? ¿Sabes lo que tiene que soportar? ¿Cómo se te puede ocurrir hablar de un camarero con esa ligereza?", ha seguido preguntándose Pedrerol, cargando así duramente contra el deportista. "Tú vas a un privado cuando llegas, a un reservado, es que hay cosas de verdad que no entiendo", ha seguido. Este además se ha mostrado convencido que "está muy mal aconsejado", una teoría que el resto de colaboradores del exitoso formato deportivo de Atresmedia han apoyado. Pero no, la cosa no ha quedado solo aquí.

"Dar lecciones estando en Catar..."

Paralelamente, y en referencia a las deseos de Hernández de poder entrar el FC Barcelona con "un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda", Pedrerol también se ha mostrado furioso. "¿Qué cuerda? Yo en este programa no os elijo porque seáis de mi cuerda, sino porque sois los mejores", ha dicho este, para después dejar claro que le da exactamente igual la ideología de sus colaboradores, simplemente cuenta con ellos por su valía profesional. "¿Cuerda ideológica? ¿Cuerda política? ¿Cuerda futbolística? ¿Lógica política?", ha seguido, para después cargar contra la defensa que el deportiva ha hecho de Catar. Dar lecciones estando en Catar y diciendo que no es un régimen y que lo que se dice de Catar no es real...".