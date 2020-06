Cristóbal Soria se enfada con Pedrerol y abandona 'El Chiringuito' en directo: "Esto es una falta de respeto"

Cristóbal Soria se convirtió en el amargo protagonista de 'El Chiringuito de Jugones' durante la madrugada del 18 de junio. Tras la victoria del Real Madrid ante el Valencia, los tertulianos comenzaron a analizar la previa del Sevilla-Barcelona, partido crucial para el devenir del campeonato. Fue entonces cuando el programa lanzó una encuesta que no sentó nada bien al exdelegado del equipo hispalense.

Cristóbal Soria abandona 'El Chiringuito' en directo

"¿Con quién va Soria mañana? ¿Sevilla o Barcelona?", proponía la encuesta, que en apenas dos minutos acumulaba casi 3.000 respuestas, con mayoría aplastante hacia el equipo culé, más de un 80%. Sin embargo, Soria no estaba dispuesto a consentir la pulla y lo manifestó recostándose en el sofá y simulando quedarse dormido. "¿Lo hace aposta? Avisadle por favor por línea interna. Corta ahí", solicitaba un cariacontecido Josep Pedrerol desde plató.

"Quizás yo no he estado bien con la pregunta, pero quiero probar si la gente participa o no", aclaraba el presentador para intentar calmar los ánimos de Soria. Nada más lejos, el resultado de la encuesta acabó por encender al tertuliano. "Creo que he acertado porque el resultado es el que es", reclamaba Pedrerol. "Me debo a mis espectadores, pero para mí esto es una falta de respeto. Perdóname, te lo he advertido, pero buenas noches a todos", dejó caer antes de apagar la cámara de su ordenador. "Creo que es una falta de respeto a los aficionados", dijo Pedrerol.

"Para mí es un cese fulminante"

La decisión de Soria sembró la polémica entre el resto de tertulianos, que pidieron incluso el despido del sevillano. "Para mí es cese fulminante", aseguró Juanma Rodríguez. A su juicio, "después de esto no puede volver a pisar 'El Chiringuito' en su vida". En la misma línea se pronunció José Luis Sánchez, calificando la huida de "rabieta de niño pequeño": "Si vas a consentir esto, allá tú", decía dejando la patata caliente a Pedrerol. Quim Domenech fue el único que excusó a su compañero, pidiendo que no se "criminalizase" el asunto más de la cuenta.