Parece que a la tercera será la vencida. Tras varios intentos infructuosos, Hulu ha dado luz verde a un spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre', la popular sitcom de CBS, que en esta ocasión se centrará en un personaje femenino que se titulará 'How I Met Your Father' y estará protagonizado por Hilary Duff, a la que actualmente podemos ver en la séptima y última temporada de 'Younger'.

Hilary Duff, protagonista de 'How I Met Your Father'

La nueva ficción seguirá la misma fórmula que la sitcom original, con una madre, Sophie (Duff), que le cuenta su hijo la historia de cómo conoció a su padre en 2021. Por aquel entonces Sohpie y su grupo de amigos estaban aún intentando encontrarse a sí mismos, descubrir qué es lo que quieren y encontrar el amor en una era marcada por las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, co-showrunners de 'This Is Us' y co-creadores de 'Con amor, Victor', se encargarán de escribir y ejercerán de productores ejecutivos de la ficción junto a Carter Bays y Craig Thomas, creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre'. A pesar de la implicación de estos dos últimos en el proyecto, se desconoce si el spin-off guardará alguna relación directa con la serie original.

"He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", afirma Duff. "Como gran admirador de 'Cómo conocí a vuestra madre', me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig confiasen en mi para la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de empezar a trabajar junto a ellos y su genialidad".

Una comedia 'legendaria'

Estrenada en 2005, 'Como conocí a vuestra madre' se emitió en CBS a lo largo de nueve temporadas y se despidió del público en 2014 con más de 200 episodios. Su premisa inicial se basaba en que su protagonista, Ted (Josh Radnor), en 2030, decidía explicarles a sus hijos cómo conoció a su madre. Por razones que supimos mucho después, el singular narrador decidió iniciar su larguísimo relato en 2005 y, de paso, aprovechó para contarles todo tipo de batallitas vividas junto a sus amigos Barney Neil Patrick Harris, Robin Cobie Smulders, Lily Alyson Hannigan y Marshall Jason Segel.

Como decíamos, esta no es la primera vez que se intenta continuar de alguna manera con 'Cómo conocí a vuestra madre'. En 2013, un año antes de finalizar la serie original, CBS decidió iniciar la búsqueda de una posible candidata a ocupar el hueco de uno de sus mayores éxitos y grabó un piloto de 'How I Met Your Dad', que fue protagonizado por una por entonces semi-desconocida Greta Gerwig y que tenía como narradora a Meg Ryan. Finalmente el proyecto no prosperó, como tampoco lo hizo otro intento iniciado hace poco más de un año.