Joshua, de la polémica por plagio del vestido de Cristina Pedroche a concursante de 'Maestros de la costura'

Los vestidos de Cristina Pedroche en Nochevieja siempre dan mucho de lo que hablar por el motivo que sea. Si retrocedemos cuatro años, tras las campanadas 2015-2016, las acusaciones de plagio por el más que parecido diseño del canario Joshua Velázquez salieron a la luz. Él no quiso entrar en polémicas, pero sí que llegó a declarar que "a lo mejor es casualidad que sacaran un vestido igual".

Joshua, junto a una foto de su diseño en 'Maestros de la costura'

El 1 de enero de 2016 empezó a recibir mensajes de felicitación por haber vestido a Pedroche. "Yo no sé si han copiado, plagiado... no lo sé. No quiero meterme en un lío ni decir que ha habido un plagio porque no lo sé. A lo mejor es casualidad que sacaran un vestido igual", confesó en aquel momento sin querer acusar, aunque sí que matizaba que "al fin y al cabo, si la gente lo ha compartido tanto, será por algo".

¿Y por qué en 2020 se ha vuelto a hablar de este tema? Porque Joshua se ha convertido en uno de los aprendices de la tercera edición de 'Maestros de la costura'. Durante la entrega de estreno, mientras los concursantes hacían su primera prueba en el taller, Raquel Sánchez Silva se iba acercando a ellos para conocerlos un poco más. Cuando llegó a la mesa de Joshua, le dijo señalando una que tenía en su mesa: "Estaba mirando y de lejos me ha parecido Cristina Pedroche, pero no es, ¿no? Se parece muchísimo a lo que llevó Cristina en la Nochevieja".

Lo hizo cuatro años antes

"No, esta es una de mis mejores amigas, Davinia, que toca en una orquesta en Galicia, y yo le hago los vestuarios", explicaba el concursante que recibió el ataque directo de Sánchez Silva: "O sea, que copiaste el vestido de Cristina". Sin embargo, la historia dio la vuelta y el aprendiz confesó lo que había ocurrido: "No, yo no copié nada. Yo este vestido lo hice hace 7 años. Cuatro años antes de las famosas Campanadas".

"Esta es una amiga mía. Este vestido le hice yo 4 años antes de las famosas campanadas de Pedroche" https://t.co/qsv7w8ohCC #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/M40STfj0Z2 — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) January 27, 2020

Palomo Spain, que también se había acercado a la mesa y preguntó: "¿Entonces fuiste tú el que le acusaste de plagio por el vestido?". Joshua quiso pronunciarse al respecto asegurando que él no acusó a nadie de nada, sino que fue "la gente por internet... Yo nunca me pronuncié, me llamaron de todos sitios y nunca fui a ninguna tele. De hecho mi padre mi dijo: 'Si vas, te va a venir una oportunidad en unos años que no vas a poder aprovechar'. Y dicho y hecho, así fue".

Pese a que Joshua asegure que siempre se ha querido mantener al margen de esta polémica, sí que llevó la foto del famoso vestido al plató del talent de La 1. "Bueno, pero te has traído la foto aquí. Porque quieres que se sepa que tú lo hiciste", le comentaba la presentadora del programa sacando los colores del concursante que acabó confesando entre risas: "También es verdad".