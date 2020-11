Joss Whedon abandona 'The Nevers', su nueva serie para HBO

La pandemia de coronavirus nos ha marcado a todos de una manera u otra, y en el caso deJoss Whedon esa nueva vida no pasa por la televisión. O al menos no por 'The Nevers', el proyecto que ha estado desarrollando durante los dos últimos años para HBO, que debía suponer su retorno al medio en el que ha dado rienda suelta a su talento con 'Buffy, cazavampiros' o 'Firefly'.

A pesar del avanzado estado de la producción, el creativo neoyorkino ha decidido abandonar la serie, como adelanta Cinema Blend. Lo que no se ha confirmado es que en qué fase deja el proyecto, ya que se desconoce hasta qué punto se había avanzado en su desarrollo. Aun así, HBO ha tratado de tranquilizar al público poniendo una fecha estimada de estreno: "Hemos separado nuestro camino del de Joss Whedon. Todavía estamos emocionados por el futuro de 'The Nevers' y tenemos ganas de que se estrene en verano de 2021."

Joss Whedon, creador de 'The Nevers'

La razón de la marcha

A diferencia de lo que suele suceder a menudo en estos abandonos, Whedon ha emitido un extenso comunicado para explicar su decisión. "Este año de desafíos sin precedentes ha marcado mi vida y mi perspectiva de una manera que nunca habría imaginado, y, aunque desarrollar y producir 'The Nevers' ha sido una experiencia maravillosa, me he dado cuenta de que el nivel de compromiso requerido de ahora en adelante, unido a los desafíos de hacer una serie tan grande en medio de una pandemia global, es más de lo que puedo manejar sin que el resultado sufra," reflexiona el guionista y director.

"Estoy realmente agotado, y voy a dar un paso atrás para dedicar mi energía a mi propia vida, que también está al borde de un emocionante cambio. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Estoy agradecido a mi increíble reparto y mis colaboradores, y a HBO por la oportunidad de moldear otro extraño mundo. 'The Nevers' es un auténtico trabajo hecho con amor, pero después de dos años dedicado a ello, el amor es lo único que me queda por ofrecer. Nunca se desvanecerá," sentencia Whedon.

Por lo tanto, 'The Nevers' queda huérfana de su padre creativo, pero su labor debería seguir patente cuando finalmente podamos ver en HBO esta ficción ambientada en el ocaso de la Londres victoriana. En ese momento, un grupo de personas, principalmente mujeres, comienzan a desarrollas habilidades atípicas, que les llevará a unirse para luchar contra las fuerzas que buscan acabar con ellas.