Josué sigue a su corazón en la final de 'Mujeres y hombres y viceversa' y se marcha con Zoe

Este jueves, 7 de enero de 20201, tuvo lugar la gran final de 'Mujeres y hombres y viceversa' con la decisión de Josué, el primer tronista anónimo de la nueva generación del formato de Cuatro. El programa presentado por Jesús Vázquez estuvo lleno de emoción con la despedida de algunas de las pretendientas que intentaron conquistar el corazón del joven, así como la reconciliación entre Álex Bernardos y Josué, tras la traición de este por haberse besado con Carmen. Minutos antes de que terminar su recorrido por el formato, el malagueño finalmente dio una oportunidad a su relación con Zoe.

Josué y Zoe en 'Mujeres y hombres y viceversa'

La pretendienta se llevó una grata sorpresa al ser escogida por el tronista, ya que no tenía muchas esperanzas de que finalmente Josué saliese del programa con pareja: "Yo creo que se va a ir solo, que no está preparado para tener una relación. Tiene mucho miedo al compromiso porque no se fía ni de él mismo, es un alma libre", confesó Zoe en un mar de lágrimas. La pareja había mantenido una relación con muchas idas y venidas motivadas por los celos y las traiciones.

Después de despedirse de Andrea, la principal favorita de tronista desde el inicio de su aventura televisiva, Josué puso punto y final a su paso por 'MyHyV', donde quiso hacer una pequeña broma a Zoe al escuchar sus palabras, simulando que se marchaba solo. No obstante, la joven estaba tan preocupada que no abrió los ojos hasta que el andaluz se lanzó a sus brazos: "Siempre en mi vida he tomado muchas decisiones dejándome llevar por la razón, hoy quiero escuchar mi corazón y me dice que me tengo que ir con Zoe".

Emotiva reconciliación con Álex

Josué y Álex crearon una bonita amistad durante su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', por desgracia, el tronista se besó con Carmen, lo que hizo que su relación con Álex acabase de muy malas maneras. Durante la final, el malagueño afirmó que su amigo era "una persona muy especial" y que lo considera su hermano. Por suerte, Bernardos no le tiene rencor y, aunque no pudo acudir en persona al plató del programa para darle un abrazo, realizó una conexión por Skype donde pudo confesar al tronista que "a pesar de todo me tengo que quedar con lo bueno", asegurando que le considera un "tío 10".