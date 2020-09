'Mujeres y hombres y viceversa' se reinventa como reality y aclara el futuro de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

'Mujeres y hombres y viceversa' vuelve a Cuatro y lo hace con importantes cambios en su mecánica. El formato producido por Bulldog TV para Mediaset regresa tras el parón por el coronavirus y lo hace renovando su formato e introduciendo algunas novedades para poder hacer frente a las complicaciones de la pandemia. Además, el espacio pasará a estar presentado por Jesús Vázquez, que ejercerá de maestros de ceremonias y que este viernes ha presentado todo lo que viene en una rueda de prensa virtual a la que ha acudido FormulaTV.

Jesús Vázquez en la nueva casa de 'MYHYV'

Así será la convivencia en la casa de 'MYHYV'

El presentador ha incidido en el hecho que "es un programa completamente diferente (...) que mezcla reality y docushow (...) en el que queremos reflejar lo mejor posible cómo se liga en la realidad, cómo se conoce el amor en la calle", y es que tal y como este ha explicado, pretendientes y tronistas vivirán en una mansión de lujo todos los días. No lo harán aislados del exterior ya que podrán hablar con familiares y amigos y conectarse a redes sociales, pero no podrán salir del recinto como medida preventiva por el Covid-19. Los cuatro tronistas tendrán una zona de la casa independiente para ellos pero después compartirán también lugares comunes con sus pretendientes, a los que deberán ir conociendo con el paso de los días. ¿Cuándo saldrán entonces del hogar? Cuando encuentren el amor o cuando consideren que no lo van a encontrar y no tiene sentido que sigan viviendo dentro. Dentro estarán con todas las medidas de seguridad, al igual que el equipo que trabaje allí. "En 'La casa fuerte' se aprendió mucho sobre esto (...) y ahora se ha potenciado más", ha afirmado al respecto.

En cuanto a las normas, Vázquez ha confesado que es un programa "que se está creando ahora" y que "irá creciendo" con el paso de los días; por lo que estas se irán introduciendo con el paso de las semanas y viendo el desarrollo del reality. Paralelamente, este además ha avanzado que pese a tratarse de un formato de telerrealidad con una convivencia plena las 24 horas, Mediaset España ha decidido no apostar por él en Mitele Plus, de forma que no habrá por ahora una señal en directo de lo que esté pasando dentro. Este no descarta que en un futuro y teniendo en cuenta el rendimiento del mismo se pueda acabar incorporando el programa con emisiones exclusivas en la plataforma de pago del grupo de comunicación.

Jesús Vázquez ('MYHYV')

Un casting completamente diferente

Otra de las grandes novedades de esta nueva temporada es el casting. "Hemos intentado buscar un perfil que vaya más allá de querer hacerse un hueco en televisión para ser colaborador (...) tendremos a gente con otro tipo de estudios, con otro rumbo de vida, que trabajan en otras cosas (...) después de charlar con ellos nos han acabado convenciendo que sí buscan realmente el amor". El presentador no ha querido adelantar demasiados datos sobre los perfiles de estos nuevos tronistas y pretendientes pero sí ha explicado que hay una persona que trabaja en Bolsa, por ejemplo. Eso sí, ha dejado claro que sí habrá gente guapa, aunque "para nosotros todos lo son por dentro". Además, el gallego ha adelantado que por primera vez en la historia del programa, "el primer encuentro entre tronistas y pretendientes será a ciegas (...) ellos no se verán las caras, solo se escucharán y se guiarán por lo que hablen, se transmitan y compartan". Paralelamente, y también como algo inédito en 'MYHYV' hasta ahora, la audiencia desde su hogar también tendrá un papel decisivo a la hora de unir a tronistas y pretendientes.

¿Una edición LGBTI+?

En este casting por ahora no habrá personas homosexuales, una eterna petición que a día de hoy todavía no se ha cumplido. "Yo siempre que hago un programa les digo que si hacemos la versión gay (...) al equipo de 'MYHYV' también se le dicho y me han respondido que es muy interesante. Pero además de una versión gay, barajamos cosas más interesantes todavía (...) barajamos meter a todo tipo de personas, no solo heterosexuales, gays o lesbianas (...) a día de hoy la sexualidad y el género son muy amplios (...) y por ejemplo existe gente que defiende que no tiene género. Pues bien, me gustaría abrirnos en el programa a este tipo de nuevas relaciones humanas y géneros".

¿Seguirán Sofía y Kiko Jiménez?

Parte del programa se desarrollará en la casa y la otra parte será en plató, donde Jesús Vázquez comentará en directo todo lo que suceda en ese hogar junto a un grupo de colaboradores entre la que se encuentra Nagore Robles. "Coincidimos en otro programa y nos hicimos amigos (...) la he pedido yo", ha confesado. Respecto a la baja de Kiko Jiménez y Sofía Suescun, tras la revolución que su marcha provocó en este sociales, Vázquez ha querido aclarar si realmente estarán o no. "No cerramos la puerta a nadie, estamos abiertos a todo, pero no todos pueden venir el primer día (...) les digo a los fans que tengan un poco de paciencia, que vendrán, como mucha gente está pidiendo", ha afirmado al respecto el gallego. Paralelamente, en el espacio también podremos ver a María Jesús Ruiz y Violeta Mangriñán como opinionistas de la nueva etapa.

Rueda de prensa 'MYHYV'

Vázquez: "Creía que me hacían un ERTE"

A muchos sorprendió que en Mediaset se optase por Vázquez para conducir 'MYHYV' pero, ¿cómo se tomó él la decisión? "Estaba rodando 'Mi casa es la tuya' cuando Paolo Vasile me dijo que necesitaba una videoconferencia urgente conmigo (...) en ese momento, España vivía un momento muy duro por los ERTEs (...) y le dije a mi marido que creía que el ERTE me lo iban a hacer a mí, que me iban a congelar el contrato o algo (...) ya que no tenía programa (...) fue un momento en el que no sabía cuándo iba a volver a hacer un programa", ha explicado, para después revelar que Vasile y su equipo le tranquilizaron rápidamente. "Me dijo que yo me iría de Mediaset cuando yo quiera y que si no tengo ahora un programa lo tendré el mes siguiente", ha contado el conductor en la rueda de prensa virtual.

Su encuentro con Toñi Moreno y Emma García

Este ha dejado claro que cuando finalmente recibió la propuesta "no reaccioné", pero después, al conocer la revolución que viviría el formato todo empezó a cambiar. "Fue un susto primero antes que una alegría", confiesa, aunque deja claro que "nunca ha tenido prejuicios con el programa (...) y si estaba en casa lo veía". Ahora lo conducirá y lo hará relevando a las dos presentadoras que anteriormente se hicieron cargo del mismo. A Emma García la verá en 'Viva la vida' este domingo 13 de septiembre, donde charlarán y el mismo día él protagonizará un encuentro en directo en Instagram con Toñi Moreno para que esta también le de las claves para poder liderar sin problema esta nueva etapa de 'MYHYV'. "Yo no empiezo a presentar el programa sin la bendición de las dos", ha afirmado entre risas.