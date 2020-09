'Mujeres y hombres y viceversa' prescinde de Sofía Suescun y Kiko Jiménez en su nueva temporada

El lunes 14 de septiembre, Cuatro estrena la nueva temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa'. El dating show de Mediaset España y Bulldog TV regresa y lo hace con importantes novedades con el objetivo de mejorar sus índices de audiencia y volver a ser uno de los espacios más seguidos del grupo de comunicación, como sucedía años atrás. Entre esta lista de cambios se encuentra una muy importante y es que 'MYHYV' cambia de presentador en esta nueva era; Jesús Vázquez pasa a ser el nuevo maestro de ceremonias cubriendo el hueco de Toñi Moreno, que se hizo cargo del programa en su anterior temporada.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Pero esta no es la única sorpresa que el equipo de Bulldog TV tiene preparada en cuanto a los rostros que veremos en esta nueva tanda se refiere y es que en los últimos días, la revista Semana adelantó que la conocida concursante de realitys María Jesús Ruiz vuelve al programa y lo hace de nuevo como asesora del amor. Un papel que retoma tras haber formado parte del espacio tiempo atrás. Paralelamente, el dating show sufrirá por otro lado una doble baja y es que tal y como adelanta El Confidencial, 'Mujeres y hombres y viceversa' no contará con la mediática pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez en el nuevo curso.

Los responsables del espacio habrían optado por no volver a tener a una de las parejas más emblemáticas del espacio aunque no se ha hecho pública la razón de esta decisión. Pese a ello, lo que sí parece claro es que no dejaremos de ver a Jiménez en la pequeña pantalla y es que este es colaborador habitual de 'Sálvame' en sus tres ediciones diarias. Además, cabe recordar que tanto su pareja Sofía Suescun como su suegra Maite Galdeano visitan habitualmente el formato diario de La Fábrica de la Tele y 'Sábado deluxe', por lo que es más que probable que no dejemos de verlas a ambas en televisión en los próximos meses.

El nuevo 'MYHYV'

En esta nueva etapa que arranca el 14 de septiembre a las 13h10, 'Mujeres y hombres y viceversa' vuelve y lo hace reuniendo a sus pretendientes y tronistas en una misma casa. Todos vivirán juntos en un chalet de lujo donde intentarán forjar historias de amor que logren atrapar a la audiencia en sus hogares. En este caso, estos nuevos participantes parece que serán diferentes respecto a otras ediciones y es que tal y como adelantó Jesús Vázquez, será gente "que tenga historias que contar". "Buscamos a gente que más allá de ser más o menos guapos o estén más o menos cachas, queremos gente que cuente algo (...) que quiera encontrar el amor por algo, que tengan una historia real detrás", añadió este, sin dar más pistas sobre los perfiles de los nuevos integrantes de la próxima generación de 'MYHYV'.