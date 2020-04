Juan del Val da positivo en coronavirus y Nuria Roca cree haber sido también contagiada

El coronavirus COVID-19 sigue azotando a España y es que nuestro país acumula más de 112.000 casos de contagio. De ello se habló este jueves 2 de abril en 'El hormiguero' y es que Pablo Motos contó con el testimonio de Juan del Val y Nuria Roca. Mientras que el primero dio positivo en la prueba de coronavirus aunque ha sido asintomático, la colaboradora del formato de 7 y acción ha explicado que tiene los síntomas y por ello está convencida que también ha sido contagiada por este coronavirus que está afectando a una importante parte de la población en todo el planeta. Ambos quisieron contar su experiencia y transmitir sus ánimos a todos los españoles confinados en casa.

Nuria Roca y Juan del Val

Del Val explicó que "me hice el testo porque había estado con personas que estaba seguro que lo tenían y por prevención, porque mis padres son mayores". Y efectivamente, este dio positivo. El escritor confesó que "me sorprendió muchísimo porque nunca he tenido ningún síntoma" y reflexionó con que es algo "que me parece preocupante porque yo creo que buena parte de la población está igual que yo. Se cree que puede haber 7 millones de personas que lo tienen sin ningún síntoma (...) y eso es más peligroso porque puedes tenerlo, no saberlo, pero contagiar a gente (...) yo por ejemplo no he tenido ni tos ni fiebre en ningún momento".

Pablo Motos pide tests masivos

Precisamente, el caso de Juan del Val se repite habitualmente en nuestro país, algo que sin duda está provocando problemas de contagios masivos en nuestro país. Pablo Motos reflexionó sobre ello, destacando "la importancia de hacer tests masivos. Lo que ganamos con el aislamiento social se nos escapa por no hacer tests al mayor número de personas, porque no detectamos a los asintomáticos (...) por ahora no se puede hacer una vacuna rápido ni hay medicamentos que lo curen, pero sí existen los tests rápidos, es la mejor estrategia para salvar vidas". El presentador recordó que en lugares como Singapur se está haciendo con gran éxito. "No es demagogia, ya se ha hecho en esos sitios y funciona (...) la medicina no puede hacerse rápido, pero este sí".

Nuria Roca, ¿también contagiada?

El marido de Nuria Roca siguió entonces contando su experiencia y explicó que "he estado 11 días aislado, metido en mi habitación (...) comiendo con guantes y haciendo reuniones familiares en el pasillo". Por su parte, Nuria Roca bromeó con el hecho de lo duro que ha sido vivir sin su marido junto a sus hijos y es que la presentadora de televisión no ha estado precisamente tranquila en su hogar. "Para los que nos quedamos fuera también es duro (risas), en casa hay mucho follón, mucho ruido (...) mis hijos me han ayudado un poco... pero poco (....) he batido récord de decir frases de madres". Por último, la colaboradora de 'El hormiguero' ha explicado que ahora es ella la que cree tener el virus. "He perdido el olfato y tengo tos (...) así que tengo que mantenerme aislada", ha contado, lanzando un llamamiento a la audiencia del formato: "Es importante que cualquiera que tenga síntomas, pero el que no también, tome precauciones".