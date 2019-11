Nuria Roca y Antonio Maestre se enzarzan por la entrevista a Abascal en 'El hormiguero': "No te equivoques"

Habitual tertuliano de 'laSexta noche', Antonio Maestre escribió un artículo de opinión criticando la entrevista a Santiago Abascal, líder de VOX, en 'El hormiguero'. El periodista apuntaba directamente a Pablo Motos como "el mejor propagandista del fascismo patrio" por presentar como "bueno y cercano" al líder de un "partido posfascista" en un programa que, a su juicio, es "puro show y entretenimiento".

Tensión entre Antonio Maestre y Nuria Roca

El programa de Antena 3 ha tardado en responder -el artículo se publicó en eldiario.es el domingo 13 de octubre- pero lo ha hecho de manera contundente a través de la sección de Nuria Roca. La colaboradora rescató algunos tuits de Maestre para intentar demostrar su "pura incongruencia". Al lado del artículo criticando a Pablo Motos, un tuit donde destacaba que "quien no entienda que Jordi Évole entreviste a Otegi cree poco en la democracia y en el periodismo". En otro, Maestre hacía hincapié en la diferencia entre un programa de entrevistas y uno de entretenimiento. "¿'El Hormiguero' no es un programa de entrevistas? Pues llevo más de 2.000", respondió Pablo Motos en defensa de su programa.

Me acaban de comentar que han hecho una pieza hablando de este artículo "intentando" desmontar algohttps://t.co/7GrtAHjaOI...



Voy a revelar que esa semana me llamó el responsable de prensa de @El_Hormiguero porque les molestó y tras la conversación me dijo que yo tenía razón ???? https://t.co/CxoduJeYQY — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Tras recibir noticias de lo ocurrido en la sección, Antonio Maestre ha atacado duramente a 'El hormiguero' y sus profesionales. "Ha sido un poco triste ver a Nuria Roca haciendo el ridículo en la pieza. La tenía un mínimo de respeto", declaró a través de Twitter, dejando caer que el responsable de prensa del programa lo había llamado para transmitirle el enfado del programa pero, a la vez, darle la razón en cuanto al fondo de la cuestión.

Que Pablo Motos se pique y obligue a @nuriarocagranel a perder la dignidad para hacer una pieza en @El_Hormiguero para contestar mi artículo de opinión es un nuevo hito que apuntarme. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 5, 2019

Maestre no se quedó ahí y destacó que "lo más preocupante es que hayan tardado un mes para contestar de esa manera. Pero el nivel que tienen no da para más", espetó criticando que "Pablo Motos se pique y obligue a Nuria Roca a perder la dignidad".

Nuria Roca: "No te equivoques, chiquitín"

Nuria Roca recogió el guante y respondió rápidamente a las acusaciones. "Nene, no seas machista. A mí no me obliga nadie y yo la dignidad no la pierdo, jamás. No te equivoques, chiquitín", aclaró a través de Twitter, dejando claro que la pieza no apuntaba solo a Maestre: "Tú eras sólo uno más", zanjó la colaboradora.

Nene, no seas machista... a mí no me obliga nadie... y yo la dignidad no la pierdo, jamás... no te equivoques chiquitín... https://t.co/PqTzP4rNVe — nuria roca granell (@nuriarocagranel) November 5, 2019