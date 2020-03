Diego Matamoros confirma su positivo por coronavirus

Tras unos días aislado en su domicilio experimentando síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, tos y malestar general, Diego Matamoros ha dado positivo en la prueba del coronavirus. El exconcursante de 'Supervivientes' ha confirmado así sus sospechas y sigue guardando una estricta cuarentena, desinfectado ventanas y muebles como es debido, tal como muestra en un vídeo en la web de Telecinco.

Diego Matamoros da positivo en coronavirus

A través de Instagram ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Simplemente deciros que a día de hoy mejoro, estoy en contacto con la gente que me quiere y aislado para no poner en riesgo a nadie". El hijo de Kiko Matamoros, que vive solo desde su separación con Estela Grande, también ha actualizado sus síntomas: "Llevo ya muchos días sin olfato ni gusto, sigo con la tos, pero ya he quemado otras etapas como la fiebre".

Ante este mal trago, el joven de 34 años ha encontrado en su hermana Laura Matamoros a su mejor aliada, pues ha sido ella quien le ha llevado la comida para pasar estos días de aislamiento. "Aunque no te haya visto, gracias", escribía en un stories mostrando las bolsas con la compra a la puerta de su casa.

Ánimo y paciencia

Hace unos días Matamoros explicaba que lo peor de esta situación era la soledad, a pesar de la compañía de su perro y las llamadas de su hermana Laura o su madre Marian Flores. "Es duro estar solo en una casa, todos los que estemos así me parece muy jodido. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien". Por eso, ahora envía un mensaje de ánimo y sus mejores deseos al resto de afectados: "Espero que todos podamos salir pronto de esta situación. Os mando ánimo a cada una de las personas que está pasando por lo mismo. Un abrazo fuerte y muchos besos".