Por Pablo Fernández Pérez |

En julio de 2023 sonaban todas las alarmas cuando al actor Juan José Ballesta se le acusaba de haber agredido sexualmente a una mujer. Desde ese momento, el artista comenzó a negarlo, algo que también hizo en el juicio que, aún a día de hoy, sigue en proceso. Sin embargo, el protagonista de 'El Bola' nunca había expuesto su versión pública sobre lo ocurrido más allá de la información que recogió 'Código 10' en mayo de 2024 de su declaración en el juicio, y ha sido ahora, en su nuevo libro, donde lo ha hecho.

Juan José Ballesta en 'El Bola'

. "Yo no doy un paso sin que me paren, me pidan un abrazo, me echen una foto o digan de invitarme a algo. Mi vida es así.", comenta el actor en el libro para introducir el tema.

"Una noche de julio salí, me encontré con un colega, tomé cervezas, di besos a unos y a otras y me volví a casa", añade Ballesta, y señala: "No recuerdo detalles de la noche, pero no porque yo fuera bebido, sino porque fue una noche común y corriente, una noche cualquiera". Además, remarca que la mujer que lo acusa tiene 20 años más que él, "la edad de su madre", y que no la conoce. "No conozco de nada ni a esta mujer ni esta historia", afirma.

"No soy culpable de los delitos", escribe el madrileño en su libro. "Ojalá esa mujer no haya sido nunca agredida y esté fabulando. Ojalá mejore y se estabilice", desea el actor acerca de la mujer que le acusó, la cual se supo que lo hizo desde un psiquiátrico en el que estaba ingresada. "Si le ha ocurrido algo, ojalá encuentre justicia y se castigue a los culpables. "Ojalá no manipulen su testimonio, ni lo exploten las televisiones para ganar audiencia", continúa, y, tras desear que la historia no se alargue, sigue con una reflexión: "No tiene nada que ver conmigo, y creo que si me ha rozado es porque soy famoso".

Imagen pública manchada

Juan José Ballesta aprovecha su libro para hacer una queja pública acerca de cómo la imagen y la reputación de alguien se ven perjudicadas con este tipo de acusaciones. "Quien no te conoce sospecha de ti [...] Te ves cuestionado. [...] Vives un momento de gran vulnerabilidad. Y por más que quieras encerrarte y dejar que el torbellino pase, no puedes impedir que haya gente que se quiera aprovechar de eso y subirse al carro".