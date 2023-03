Por Daniel Tostón López |

En diciembre de 2022 saltaba la alarma con Juan José Ballesta cuando varios medios de comunicación aseguraban que se encontraba desaparecido y que sus amigos no conseguían localizarlo. Tras su vuelta a la esfera pública con su aparición en 'Pasapalabra', el actor de "El bola" ha vuelto a la pequeña pantalla, en esta ocasión para ser entrevistado por Jordi Évole en 'Lo de Évole'. Dentro de una caravana, el de Parla ha dado explicaciones sobre qué ocurrió durante esos meses y ha negado su desaparición.

"Yo siempre he sabido dónde estaba y mi familia y mis amigos también, lo que pasa es que la prensa sensacionalista especula mucho", ha explicado el actor, antes de añadir que la razón por la que se le dio por desaparecido fue que tuvo que dejar las redes. "Me lo dijeron mi representante y mi madre. Estaba todo el día subiendo stories. Me enganché al Instagram y a contar toda mi vida ahí", ha indicado.

Juan José Ballesta en 'Lo de Évole'

También ha respondido al presentador, quien le ha preguntado sobre sus polémicas más recientes, como la de compartir un vídeo en un coche a 180 km/h. "Fue un error mío, una metedura de pata de la que me arrepiento y ya está. Ya pedí perdón y no lo volveré a hacer", ha señalado. Además, ha confesado lo que ocurrió con la periodista de 'Fiesta' a la que amenazó por audios. "Empezaron a hablar mal de mí, diciendo que era un delincuente. Tonterías que no eran", se ha justificado, antes de mostrarse arrepentido y asegurar que no tendría que haberse pronunciado.

¿Iría a 'Supervivientes'?

Ballesta también ha desvelado que le han propuesto en varias ocasiones participar en realities como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano' en "rachas en las que no iba bien de dinero", ofreciéndole una gran cantidad. Sin embargo, él siempre lo ha rechazado: "No me verás en esos programas. Pienso que es pan para hoy y hambre para mañana. Hay cosas en las que no me salgo de mi línea".

No obstante, sí que se le ha visto en otros concursos que él califica como "blancos", como 'Splash! Famosos al agua', 'A bailar!' o 'MasterChef Celebrity', donde recuerda habérselo pasado "muy bien", a pesar de las críticas. "A mí me da igual lo que diga la gente. Me importa lo que yo opino y mi familia opina. Siempre he hecho lo que he querido, que es lo importante", ha sentenciado.