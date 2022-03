Los medios de comunicación se caracterizan por llevarte a lo más alto, pero puede ocurrir todo lo contrario. El modo de vida de Juan Muñoz, exintegrante de la dupla cómica Cruz y Raya, estaría preocupando sobremanera a su círculo más cercano, según las declaraciones que un amigo suyo hizo desde 'Sálvame naranja'. Entre las revelaciones que pudieron escucharse, las deudas y un día a día plagado de "oscuridad" ocuparon gran parte de su alegato. Salió también a relucir su duro ataque a José Mota.

Juan Muñoz

El último tramo del formato de La fábrica de la tele dedicó a Muñoz unos minutos, tras sentar en plató a Amor Romeira. De esta manera, el tono de los colaboradores cambió tras la llegada de "testimonios e imágenes muy inquietantes", de hecho, lo primero a lo que si hizo referencia fue a una supuesta vida "desordenada y en soledad". El equipo de investigación de 'Sálvame' se desplazó hasta su casa, revelando haber filmado a dos personas sacando bolsas de basura de su residencia.

Luis, amigo de Juan Muñoz, se puso frente a cámara para narrar la crítica situación, no sin antes dar un poco de contexto a los espectadores. Tras asegurar que se "enamoró" de su madrina y que ha llegado a verle "muy perjudicado", prosiguió haciendo un retrato poco amable del cómico: "Él necesitaba de mi persona para que yo le ayudara, [...] no puede estar nunca solo. La amistad se rompió una vez que empezó a deberme dinero", sentenció. Por otro lado, vio conveniente remarcar que hay otras situaciones en las que le falló: "Cuando yo he estado mal o he requerido de él, nunca ha estado".

No obstante, cabe destacar que el hablante reservó parte de su intervención para hablar de supuestos pufos económicos: "Me debe más de mil euros. [...] Va dejando deudas por todos lados. Aparte, es una persona que está en una situación muy compleja", relató contundentemente. Asimismo, lanzó un órdago que los colaboradores calificaron como "feo" al término del vídeo: "Trabaja de vez en cuando y yo tampoco entiendo qué hace con el poco dinero que gana. Vive en una situación francamente decadente", prosiguió sin titubear.

"Agua con misterio" y "doble personalidad"

Segundos después, el streamer se atrevió a destapar una presunta afición a determinadas bebidas: "Cuando empieza a tomar agua con misterio... Él abusa mucho", confirmó. Todas estas declaraciones, siempre bajo su opinión y perspectiva, no dejan para nada en buen lugar a Juan Muñoz, quien también tendría problemas con sus amistades: "Alardea de tener muchos amigos, pero nadie va a su casa. [...] El hijo ya no le soporta más", reiteró.

La cosa no terminó ahí, narrando frente a la audiencia que el cómico es alguien "incontrolable" a consecuencia de una supuesta "doble personalidad": "Solamente habla de él mismo, es muy tajante... Se cabrea, todo le molesta, tira cosas al suelo...", prosiguió exponiendo. Cabe destacar que el clip de vídeo no terminó lanzándole un capote, sino todo lo contrario: "Tiene una vida muy mala, muy oscura", concluyó. La respuesta de Muñoz a esta polémica fue la publicación de una instantánea en sus redes: "Buenos días de jueves, comenzamos el tour de fin de semana. Nos vamos a Barcelona".