Juan Ramón Gonzalo: "'Sálvame' dejó el listón muy alto, en 'Así es la vida' intentaremos estar a la altura"

'Así es la vida' es el formato veraniego que ocupará la franja de la tarde de Telecinco de lunes a viernes. La cadena ha confiado en Cuarzo Producciones para elaborar este magazine, que cuenta con Sandra Barneda y César Muñoz como maestros de ceremonias y un plantel de colaboradores de lo más variopinto. Hemos hablado con Juan Ramón Gonzalo, director general de la productora, para que nos cuente cómo han ideado este formato.

Además, en esta entrevista también le preguntamos por otros programas que Cuarzo tiene en Telecinco. Por un lado, ' ¡Vaya vacaciones! ', que sustituye a ' Supervivientes ' a partir de julio. Por otro, el propio 'Supervivientes', dado que. Además, también están preparando 'La última noche' para el prime time y ya han grabado la séptima edición de ' La isla de las tentaciones '.

¿Cómo os enfrentáis al reto de 'Así es la vida', un programa para el verano en la franja de lunes a viernes?

Nos enfrentamos con muchísima ilusión y ganas, con un equipo muy potente que venimos a darlo todo. Venimos a por todas, a intentar hacer el programa lo mejor posible y que sea un programa que guste, entretenga y acompañe a la gente durante este verano.

¿Qué tal ves la dupla de Sandra Barneda y César Muñoz?

La veo estupenda. Son dos profesionales con los que hemos trabajado muchísimo, con los que tenemos muy buena relación y yo creo que van a formar una pareja excepcional, que van a sorprender y que os va a gustar mucho a todos. Trabajar con gente como Sandra, con quien hemos hecho un montón de programas, y tenemos una conexión brutal, y ahora el descubrimiento de César, aunque no es tan descubrimiento porque lleva muchos años de profesión en muchos programas. Van a hacer una pareja muy buena, muy divertida y también muy seria cuando haga falta.

Es el salto de César Muñoz a la televisión generalista. ¿Se podría contar con él en otros formatos de Cuarzo al igual que se cuenta con Sandra Barneda?

Por supuesto. César ha trabajado en muchos formatos de Cuarzo anteriormente. Ahora es su gran salto y esperemos que podamos seguir colaborando en muchos otros formatos que vengan en el futuro.

Estar en la media de la cadena es lo suyo, pero nosotros vamos a pelear y somos ambiciosos

¿Por qué habéis decidido formar esta plantilla de colaboradores tan diversa que ocupa todas las franjas de edad?

Precisamente porque queremos llegar a todo el mundo, queremos llegar a todas las franjas, a todos los espectadores. No nos queremos cerrar a nada. Queríamos contar con gente que no son colaboradores oficiales, gente que por primera vez se enfrenta a este papel. También hay otros muchos que sí lo han hecho. El objetivo es ser lo más amplios posibles, lo más diversos posibles y poder llegar al máximo número de gente para que todo el mundo se vea reflejado en las posturas que reflejen esos colaboradores.

Mediaset ha dicho que de funcionar bien 'Así es la vida', cabría la posibilidad de darle un hueco a partir de septiembre y que no tenga únicamente esta vida de 3 meses. ¿Desde Cuarzo cómo recibís esta noticia?

Ojalá. Nosotros encantados de que así sea. Vamos a hacer todo lo posible para que el programa funcione, esperemos que sí, para que el programa guste. Si luego tenemos un hueco en la parrilla de Mediaset, por nosotros encantados de que guste y de que siga más allá del verano.

¿Os habéis fijado vosotros o la cadena una cuota de pantalla a la que hay que llegar?

La verdad es que no, no nos han hecho ninguna exigencia. Por supuesto para cualquiera estar en la media de la cadena es lo suyo, pero nosotros vamos a pelear y somos ambiciosos. Queremos que el programa triunfe y dé que hablar.

¿Qué supone suceder a un programa como 'Sálvame' que llevaba tantos años en emisión?

Con muchísima responsabilidad. 'Sálvame' ha hecho historia de la televisión y ha cambiado la forma de hacer televisión en muchos aspectos. Es un programa mítico y lo va a ser siempre, entonces claro, ser los primeros que los sucedemos tiene mucha responsabilidad, nos dejan el listón muy alto y vamos a intentar estar a la altura.

Acabáis de grabar la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. ¿Va a haber alguna novedad?

Siempre intentamos meter novedades en el formato. Aunque el formato original se mantiene en todos los países tal y como es, nosotros edición tras edición sí intentamos meter algún giro o novedad para sorprender a los participantes y que no crean y sepan todo lo que va a pasar. Sí hay novedades. Te puedo decir que el programa una vez más nos ha sorprendido. Hay giros que no esperábamos.

Respecto al casting, ¿cómo son los perfiles de este año?

Hemos intentado buscar perfiles muy diferentes para que el espectador no los asocie con otras ediciones. Son parejas anónimas con perfiles muy diferentes entre ellos, situaciones vitales muy diferentes y perfiles de edad también distintos.

Este año solo habéis grabado una edición. ¿Vais a esperar a ver cómo funciona?

Solo hemos grabado una porque este año hemos grabado también otro reality, '¡Vaya vacaciones!'. No había tiempo y creo que también al programa le va a venir bien tener una sola edición al año porque los últimos años hemos estado prácticamente todo el año emitiendo 'La isla' y creo que es bueno por el impacto del programa tener solo esa edición al año.

A '¡Vaya vacaciones!' le queda muy poco porque vendrá para suceder a 'Supervivientes'. ¿Qué vamos a ver en este reality que sea diferente al resto?

Es un programa muy diferente. Son ocho parejas de famosos que no sabían a lo que se iban a enfrentar y que se sorprenden mucho cuando descubren qué es lo que van a hacer en el reality. Han funcionado muy bien y va a ser un programa en el que nos lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir mucho y nos vamos a reír mucho.

A partir de 2024 'Supervivientes' regresará a Cuarzo. ¿Habéis empezado a idear cómo podría ser?

No, esto todavía es muy pronto. 'Supervivientes' tiene que acabar este año y de 'Supervivientes' ya hay que hablar en un futuro para el que todavía queda mucho. Todavía es pronto.

Imagino que con el buen funcionamiento que tiene a nivel de audiencias querréis mantener una línea continuista.

No me he puesto a trabajar en 'Supervivientes', lo haremos en el futuro cuando toque y cuando la cadena decida también, que esto es primero una decisión de la cadena. Entiendo que sí, pero tiene que seguir confiando en el formato. Es una decisión que ya hablaremos en el futuro.

En unas semanas una de las noches del prime time será vuestra con un programa con Sandra Barneda. ¿Qué idea tenéis de ese formato?

Queremos hacer un programa a la medida de Sandra en donde ella tenga un papel espectacular de una gran presentadora con un gran formato en un plató espectacular en el que vamos a hacer un gran entretenimiento en prime time. Con entrevistas muy potentes, debates muy potentes y temas que sorprendan y llamen la atención. Es un gran formato de entretenimiento en el prime time.

Siguiendo la estela de 'Así es la vida', ¿no? Que habéis anunciado que va a ser entretenimiento.

Sí, el objetivo en 'Así es la vida' es hacer un programa de entretenimiento en el que, por supuesto, cuando haya que ponerse serio, porque la actualidad así lo demande, nos pondremos serios. Pero la idea es que sea un programa entretenido en el que pasen muchas cosas. Es decir, van a estar pasando muchas cosas a lo largo de las dos horas y pico que dura el programa.

¿Habéis notado algún cambio en la directiva de Mediaset? Ahora tenéis más abanico de formatos...

Con Mediaset hemos tenido una relación estupenda siempre, hemos tenido formatos siempre, o sea que la relación sigue siendo igual de buena. Es verdad que ahora se han juntado algunos proyectos justo en verano, pero la relación es la misma. Es una relación muy buena, de confianza mutua y en ese sentido seguimos en la misma línea.

¿Algún otro proyecto de futuro en el que estéis trabajando?

Con todo esto es muy complicado (risas). Estamos muy centrados en los que son inmediatos, con lo cual ahora mismo centradísimos en eso. A partir de septiembre ya veremos. Siempre tenemos formatos, tenemos el departamento de I+D y de Internacional siempre ideando cosas, pero por ahora estamos centrados en esto, que ya es suficiente, porque, sobre todo, queremos que salga muy bien estas apuestas de 'Así es la vida' y el prime time.