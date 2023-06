Por Beatriz Prieto |

El lunes 26 de junio, Telecinco inauguraba sus nuevas tardes tras el final de 'Sálvame', con la incorporación de 'Así es la vida' a su parrilla. El nuevo programa de Sandra Barneda arrancaba entonces al ritmo de "Cha cha cha", de Käärijä, tras lo cual la presentadora fue anunciando uno a uno a los colaboradores. Fue entonces cuando, antes de abordar los asuntos del día, la catalana lanzó unas agradecidas palabras.

Sandra Barneda en el estreno de 'Así es la vida'

"¿Os puedo decir una cosa? Hay algo ahí apuntado, pero voy a improvisar:", comenzaba Barneda, rodeada de sus compañeros, tras ocupar su lugar en la cabeza de la mesa. ", aquí con la gente que me he encontrado me decían 'que vaya muy bien'", compartió la presentadora.

"Hemos recibido tanto cariño y estoy tan arropada de un equipo que tiene tantas ganas de haceros felices las tardes, que creo que estas tardes de 'Así es la vida', a partir de hoy, van a ser imprevisibles e increíbles. Gracias, de verdad", dedicó la catalana. Unas palabras a las que, además, Barneda añadió un agradecimiento a los bailarines que habían participado en la intro del formato: "Gracias a vosotros chicos por haberos marcado el baile que os habéis marcado, porque ha sido una gran entrada".

Los primeros colaboradores de una larga lista

Barneda arrancaba así el nuevo formato, donde contó con la compañía no solo de su copresentador César Muñoz, sino también con algunos de los colaboradores que ya se dieron a conocer anteriormente: Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Rosa Villacastín, Gema Fernández, Marina Esnal y Alberto Moreno. Estos forman parte de un equipo que incluye otros nombres como Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Antonio Sánchez Casado, Suso Álvarez, Naomi Asensi, Melody, Joana Bonet, Marc Leirado, Ángel Moya, Alberto Moreno y Marta Barroso, entre otros.