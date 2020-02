Fani ('La isla de las tentaciones') niega que su padre sea José de Los Chunguitos y pide perdón por el revuelo

Sin duda alguna, Fani Carbajo se ha convertido en uno de los personajes televisivos del momento. No solo por su destacada participación en 'La isla de las tentaciones', donde ha generado infinidad de contenidos, sino también por su historia familiar fuera de las cámaras. La televisiva afirmó en su vídeo de presentación del reality que desconocía quién era su padre biológico. "Por parte de mi familia me dicen que puedo ser hija de Emilio el de Los Chichos o de José el de Los Chunguitos. A saber de quién soy yo", expresó.

Fani en 'La isla de las tentaciones'

Sin embargo, ahora se arrepiente de haber pronunciado esas palabras. Fani ha declarado en una entrevista para Lecturas que "No tienen nada que ver". "Les pido perdón. No quería hacer daño a esas familias, no fui consciente cuando lo dije", expresa. Además, asegura que, cuando su tía le contó todo el revuelo que se había formado, se le cayó el mundo encima: "Me está dando ansiedad, tengo la culpa de lo que está pasando".

Emilio, de Los Chichos se había mostrado muy molesto en una entrevista de 'Sálvame' con estas polémicas declaraciones y pidió la concursante que lo negara: "Me molesta por mi familia, por mis hijos y por mi mujer, que es muy cristiana. No puede decir esto a estas alturas", expresaba en el programa, que incluso inició una investigación para dar con el padre biológico de la joven.

Una incógnita en el aire

En el vídeo de presentación, Carbajo comenta que su madre "era muy suelta" y que tenía mucha predilección por los hombres. Esta es la afirmación que daba pie a la famosa frase, que muchos interpretaron en tono de broma. No obstante, sí que hubo otros que se tomaron la frase al pie de la letra y que apuntan a que la intención de Fani era dejarlo caer. Entre ellos, el periodista José Avilés, que aseguró en 'Viva la vida' que la joven tenía un plan para "salir en televisión contando lo de su padre"