Juan y Medio ironiza con las críticas a Felipe VI por su corta cuarentena: "¡Por la República!"

Juan y Medio sorprendía a la audiencia con unas inesperadas y satíricas declaraciones sobre el rey Felipe VI y la monarquía el pasado jueves 3 de diciembre durante un debate en su programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur. El presentador dejaba pasmada a la audiencia irrumpiendo con un repentino grito: "¡Por la República!".

Juan y Medio ironiza con las críticas a Felipe VI por su corta cuarentena

Durante un debate junto a la copresentadora Eva Ruiz y las colaboradoras Carmen Enríquez y Carmen Pardo en el que trataban la vuelta del monarca a sus ocupaciones tras su cuarentena debido al contacto con un positivo en coronavirus, el presentador se sorprendía al escuchar a Enríquez mencionar que esta cuarentena había sido especialmente corta, de tan solo diez días. "Es que los reyes hacen menos cuarentena que los demás", dijo interrumpiendo a la periodista. "¡Por la República! ¡Los reyes, que hagan cuarentenas a todas horas!", gritó a continuación en tono burlón.

"Si te pones a pedir la República, yo me marcho", espetaba Carmen Enríquez, apoyada por Carmen Pardo: "Yo también". A continuación, Pardo trataba de debatir qué hubiese pasado en el hipotético caso de que el Rey hubiera caído enfermo y necesitase un mes de baja. "¿La Reina podría asumir todas las funciones del Rey?". "No, porque para empezar, el Rey no puede estar un mes de baja porque es autónomo", continuaba bromeando el presentador andaluz. "A mí me han dicho siempre que era fijo en plantilla", respondía Enríquez en tono jocoso.

"El Rey estará sufriendo por no poder estar al tanto del trabajo"

En un principio, la broma pareció no hacer especial gracia a la periodista Carmen Enríquez, que pasaba a defender a Felipe VI con un: "Le han hecho dos PCR y ha dado negativo, ¿pues para qué se va a quedar sin hacer nada? Él estará sufriendo por no poder estar al tanto del trabajo". Juan y Medio contestaba: "Es que a mí un Rey que está solo de cuarentena diez días... Eso también está mal hecho, ¡ya verás cómo eso también es criticable!", ironizaba en relación a las críticas al monarca por parte de sus detractores.